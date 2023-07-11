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ВТБ: спрос на кредиты по «Программе 1764» вырос в 2,5 раза

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ВТБ выдал клиентам среднего и малого бизнеса за первые пять месяцев 2023 года 64,5 млрд рублей в рамках 1,7 тыс. соглашений, заключенных по программе льготного кредитования МСП №1764. Это в 2,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года по объему выдач и на 80% − по числу соглашений. Кредитный портфель банка по программе с начала года вырос на 12% и превысил 175 млрд рублей.

Наибольший объем выданных кредитов по программе зафиксирован в обрабатывающем производстве – 31,7 млрд рублей. На втором месте − предприятия транспортировки и хранения, которые привлекли 12,2 млрд рублей. Более 5 млрд рублей получили компании торговли, 3,5 млрд рублей – клиенты из гостиничного бизнеса и сферы общественного питания, такую же сумму – предприятия строительной отрасли.

По объемам выдач лидирует Москва и Московская область, где финансовая поддержка МСП по программе превысила 11,6 млрд рублей. В топ-5 регионов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (5,2 млрд рублей), Астраханская область (2,4 млрд), Нижегородская область (2,4 млрд) и Алтайский край (2,3 млрд).

«Программа Минэкономразвития №1764 сегодня выступает самым массовым инструментом господдержки. Мы видим уверенный рост спроса на участие в программе среди клиентов и планируем наращивать число получателей и объемы поддержки, в том числе за счет цифровизации процесса выдачи таких кредитов», − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Предприниматели – субъекты МСП могут получить кредит по «Программе 1764» на оборотные цели на срок до 3 лет (льготный период – 1 год) и на инвестиционные цели на срок до 10 лет (льготный период – 5 лет), а также на рефинансирование и на развитие предпринимательской деятельности. Максимальная ставка для кредитов на инвестиционные, оборотные цели и на рефинансирование рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + 2,75%» и сегодня составляет до 10,25% годовых. Для целей развития предпринимательской деятельности ставка рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ + 3,5%». Максимальная сумма кредита может достигать 2 млрд рублей. Помимо залога имущества, в качестве обеспечения по кредиту может быть оформлено поручительство фондов поддержки малого предпринимательства, зонтичные поручительства и гарантии Корпорации МСП.

ВТБ также предоставляет льготные кредиты в рамках совмещенной «Программы 1764» и программы стимулирования кредитования Корпорации МСП. В рамках программы клиенты приоритетных отраслей могут получить инвесткредиты по льготной ставке до 2,5% для средних предприятий и до 4% для микро- и малых предприятий на срок до 10 лет. Льготная ставка действует в течение 5 лет.

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