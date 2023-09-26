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ВТБ: россияне оформили 1 трлн рублей автокредитов с начала года

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По оценке ВТБ, с начала года российские заемщики получили на покупку автомобилей порядка 1 трлн рублей. Этот результат на 40% превышает итоги за весь прошлый год и на 20% - за сопоставимый период рекордного 2021 года. Основным спросом заемщиков пользуются авто с пробегом, доля которых в выдачах кредитов превышает 78%.

Порядка 134 млрд рублей от общего объема выдач приходится на банк ВТБ. Этот результат более чем в два раза превышает итоги всего 2022 года и на треть - 2021 года. По итогам августа ВТБ показал наибольший объём выдач среди российских банков (по данным аналитического агентства Frank RG).

Всего с начала года автокредитными программами ВТБ воспользовались около 106 тысяч клиентов. Среди регионов первое место по объему продаж традиционно занимают Москва и область. Здесь заемщики получили в ВТБ около 19 тысяч кредитов на 30 млрд рублей. Вторую строчку занимает Санкт-Петербург с Ленинградской областью с продажами более чем на 13 млрд рублей. Топ-5 лидеров замыкают Республика Татарстан (6,3 млрд), Краснодарский край (6 млрд) и Челябинская область (4,3 млрд).

Средняя сумма одного автокредита в сентябре составляет порядка 1,3 млн рублей, что примерно сопоставимо с результатом по итогам прошлого года. Наибольший размер «чека» фиксируется в сегменте новых машин, где продолжают активно корректироваться цены – около 1,7 млн рублей. Во вторичном сегменте средний размер автокредита составляет около 1,2 млн рублей.

«В этом году российский рынок автокредитования растет очень высокими темпами, на что влияют как реализация отложенного спроса прошлого года, так и в целом восстановление авторынка. В конце лета дополнительным фактором, подстегнувшим спрос заемщиков, стал рост ключевой ставки, который традиционно отражается на стоимости заемных средств. Многие клиенты поспешили зафиксировать «старые условия», чтобы получить для себя приемлемый ежемесячный платеж по кредиту. Основная активность по-прежнему концентрируется в сегменте авто с пробегом: например, ВТБ с ними сейчас проводит около 78% сделок. Помимо все еще сохраняющегося дефицита новых авто, подержанные машины привлекают россиян более демократичным ценообразованием. Если говорить о марках, то здесь по-прежнему лидирует российская Lada - ей отдают предпочтение как клиенты, приобретающие транспортные средства с пробегом, так и новые», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Он добавил, что несмотря на ужесточение процентной политики регулятора выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными. По оценке ВТБ, в сентябре-декабре продажи автокредитов могут достичь 500 млрд рублей, составив треть годового объема. Во многом этот уровень будет обеспечен ростом среднего чека на фоне продолжающейся корректировки цен на машины.

По итогам года сегмент автокредитов может показать исторический результат – порядка 1,5 трлн рублей продаж. Это цифра более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть – 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаемщиков. Порядка 220 млрд рублей от общего объема выдач придется на банк ВТБ.

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