ВТБ представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и пред ставил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. Функционал станет доступен пользователям ВТБ Онлайн – участникам пилота цифрового рубля. Получить деньги можно будет в любом из 14 тысяч банкоматов банка по всей России.

Для снятия наличных со счета цифрового рубля клиенту необходимо навести камеру смартфона на QR-код банкомата, после чего на экране пользователя откроется ВТБ Онлайн. В качестве источника списания средств нужно выбрать счет цифрового рубля, откуда необходимая сумма сначала поступит на безналичный счет и затем уже с банковского счета будет доступна для снятия в банкомате. Перевод из цифрового рубля на безналичный счет будет проходить мгновенно и бесшовно для клиентов. Все три формы рубля равнозначны между собой: 1 цифровой рубль = 1 безналичному рублю = 1 наличному рублю.

«Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которая в будущем станет дополнительным средством для платежей и переводов к привычным наличным и безналичным рублям. Пока на реальных операциях его проверяют банки-участники проекта, после чего проект будет запущен в массовый оборот. Для того, чтобы сделать его понятным для пользователей, необходимо заранее подготовить всю инфраструктуру. Запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах – большой шаг в этом направлении, который сделает процесс работы с ними понятнее, удобнее и проще. Скоро в рамках пилота в ВТБ Онлайн с цифровой валютой можно будет совершать привычные операции без визита в офис», — отметил Георгий Горшков, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Переводы и платежи с цифровым рублем для физических лиц бесплатны, а при оплате, совершаемой физическими лицами в пользу юридических, комиссия составляет 0,3% от платежа — это в 4 раза ниже обычных тарифов. Клиент может иметь в банке один цифровой счет, который будет доступен в приложениях банков, подключенных к платформе цифрового рубля. В дальнейшем планируется внедрение смарт-контрактов — совершение транзакции при достижении определенных условий, — и офлайн-оплаты, когда мгновенные платежи можно делать даже при полном отсутствии интернета.

ВТБ стал первым банком, успешно приступившим в августе этого года к пилотированию операций с реальными цифровыми рублями в своем мобильном приложении ВТБ Онлайн. Участники фокус-группы открыли первые счета и сделали первый перевод между физическими лицами и оплатили товары по QR-коду.