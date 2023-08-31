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ВТБ предоставил бизнесу промышленную ипотеку на 7 млрд рублей

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С момента старта программы промышленной ипотеки в декабре 2022 года ВТБ заключил с клиентами среднего и малого бизнеса кредитные соглашения на 7,4 млрд рублей. Одобрение банка получили проекты еще на 5,8 млрд рублей.

Промышленной ипотекой в ВТБ воспользовались производители продовольственных товаров, строительных материалов, упаковки, одежды, мебели, различного оборудования, ювелирных изделий и другой продукции. Наибольший объем средств по программе получили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Пермском крае и Пензенской области. По данным ВТБ, средняя сумма кредита составляет 85 млн рублей, средний срок – 6 лет.

Клиенты среднего и малого бизнеса могут получить в ВТБ промышленную ипотеку на обновленных условиях − не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов. Кредиты в рамках программы выдают на срок до семи лет по ставке 5% годовых. Для технологических компаний она составит 3% годовых. Максимальная сумма кредита − 500 млн рублей.

«ВТБ – один из лидеров по объемам финансовой поддержки бизнеса, на начало августа у нас действует 10 тысяч соглашений в рамках льготного кредитования на сумму более 880 млрд рублей. Мы постоянно работаем над повышением доступности льготных программ, чтобы поддержать в развитии как можно больше клиентов. Только за первые восемь месяцев действия промышленной ипотеки мы заключили кредитных соглашений на более чем 7 млрд рублей и рассчитываем на дальнейший рост интереса производственных компаний к ее обновленным условиям», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Клиенты среднего и малого бизнеса могут подобрать кредитный продукт по заданным параметрам в интернет-банке ВТБ Бизнес и сразу подать на него заявку онлайн. В онлайн-калькуляторе достаточно указать желаемую сумму, выбрать срок и цель кредитования. Система автоматически подбирает подходящие предложение из кредитной линейки ВТБ для предпринимателей и юридических лиц, в том числе с учетом отраслевых и общих программ поддержки.

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