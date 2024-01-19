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ВТБ поддержал увеличение срока приема заявок по программе поддержки туристической инфраструктуры

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ВТБ поддерживает решение о продлении до 20 февраля 2024 года срока приема заявок по программе льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По оценкам банка, это позволит дополнительно профинансировать объекты туристической инфраструктуры с общим фондом свыше 3 тысяч номеров. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Новый этап приема заявок на льготное кредитование проектов в сфере туризма под эгидой Минэкономразвития РФ стартовал 1 декабря 2023 года и должен был продлиться до 20 января 2024 года. В программу добавлена возможность получения кредита на реализацию крупных инвестиционных проектов, в частности, круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

«ВТБ считает стратегически верным поддерживать развитие туристической инфраструктуры. Это важно как для путешественников, так и для экономики регионов, где в результате реализации новых проектов создаются новые рабочие места, растут поступления в бюджеты, развиваются смежные отрасли. Как банк мы принимаем активное участие в госпрограмме по льготному кредитованию строительства и реконструкции гостиниц, а также многофункциональных комплексов с момента её старта в 2021 году. Сегодня в рамках нее по всей стране уже реализуется 27 проектов с общим фондом 5,8 тысяч номеров. В третью волну отбора мы уже направили в Минэкономразвития заявки на поддержку проектов с общим фондом более 2,4 тысяч номеров. Мы продолжаем прием заявок и видим высокий интерес со стороны клиентов к условиям программы. По нашим прогнозам, продление сроков отбора проектов еще на месяц позволит нам дополнительно поддержать новые туристические объекты с общим номерным фондом свыше 3 тысяч номеров», − заявил Денис Бортников.

Льготный кредит по программе бизнес может получить на строительство или реконструкцию гостиниц площадью не менее 5 тыс. кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, многофункциональных комплексов с номерным фондом не менее 10% общей площади, крупных инвестиционных проектов, в том числе горнолыжных курортов с не менее 450 тысячами посетителями в год и круглогодичных парков развлечений с не менее 1 млн посетителей в год.

Ставка по льготному кредиту составляет 3% годовых + 30% ключевой ставки ЦБ РФ. Заемные средства могут быть предоставлены в размере от 100 млн до 70 млрд рублей на срок до 12 лет.

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