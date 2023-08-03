ВТБ: по итогам года продажи автокредитов на рынке превысят 1,5 трлн рублей
ВТБ повысил прогноз объема продаж российского рынка автокредитования до конца года до 1,5 трлн рублей. Этот результат на треть превысит показатель рекордного 2021 года и более чем в 2 раза - 2022 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По итогам 7 месяцев текущего года объем продаж автокредитов в России уже превысил 750 млрд рублей. Доля ВТБ на рынке также поступательно растет: за семь месяцев банк выдал 88 млрд рублей автокредитов, а по итогам года превысит уровень в 200 млрд рублей. Факторами опережающего роста являются отложенный спрос, расширение доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укрепление позиций отечественного автопрома и активное развитие китайских брендов на российском рынке.
«В этом году российский рынок автокредитования переживает свой расцвет: спрос на них превышает все рекордные показатели. Большую поддержку этому оказывают автодилеры, которые взяли на себя роль лидера по продажам подержанных транспортных средств, сделав этот сегмент прозрачным и понятным конечному потребителю. Во-вторых, это кратный рост объемов продаж китайских брендов – по нашей оценке, они занимают уже более половины всех выдач на новые автомобили. Кроме того, свою роль играют и ограничения регулятора в области необеспеченного кредитования: нововведения практически исключают возможность использовать для покупки машины стандартный потребительский кредит. Это формирует дополнительный поток клиентов, новый стимул рынку придаст и возобновление программы господдержки на приобретение автомобилей», – отметил Анатолий Печатников.
По словам топ-менеджера, в ближайшее время ВТБ не рассматривает повышение ставок в сегменте автокредитования. «Большинство жителей страны используют транспортные средства для работы, ведения бизнеса, решения бытовых задач и семейных путешествий. Поэтому пока мы не планируем повышение ставок по автокредитам, чтобы сделать покупку личного транспорта более доступной для семей. Мы следим за ситуацией в банковском секторе и предлагаем клиентам поддержку для решения финансовых вопросов на прежних условиях», – подчеркнул он.
ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. Банк предоставляет залоговые кредиты на новые автомобили и авто с пробегом, универсальная программа «автокредит наличными» дает возможность приобрести машину у дилера, «с рук» или заказать за рубежом.