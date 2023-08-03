Важное в РТ
· Служба новостей

ВТБ: по итогам года продажи автокредитов на рынке превысят 1,5 трлн рублей

Подписаться в Telegram

ВТБ повысил прогноз объема продаж российского рынка автокредитования до конца года до 1,5 трлн рублей. Этот результат на треть превысит показатель рекордного 2021 года и более чем в 2 раза - 2022 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По итогам 7 месяцев текущего года объем продаж автокредитов в России уже превысил 750 млрд рублей. Доля ВТБ на рынке также поступательно растет: за семь месяцев банк выдал 88 млрд рублей автокредитов, а по итогам года превысит уровень в 200 млрд рублей. Факторами опережающего роста являются отложенный спрос, расширение доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укрепление позиций отечественного автопрома и активное развитие китайских брендов на российском рынке.

«В этом году российский рынок автокредитования переживает свой расцвет: спрос на них превышает все рекордные показатели. Большую поддержку этому оказывают автодилеры, которые взяли на себя роль лидера по продажам подержанных транспортных средств, сделав этот сегмент прозрачным и понятным конечному потребителю. Во-вторых, это кратный рост объемов продаж китайских брендов – по нашей оценке, они занимают уже более половины всех выдач на новые автомобили. Кроме того, свою роль играют и ограничения регулятора в области необеспеченного кредитования: нововведения практически исключают возможность использовать для покупки машины стандартный потребительский кредит. Это формирует дополнительный поток клиентов, новый стимул рынку придаст и возобновление программы господдержки на приобретение автомобилей», – отметил Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, в ближайшее время ВТБ не рассматривает повышение ставок в сегменте автокредитования. «Большинство жителей страны используют транспортные средства для работы, ведения бизнеса, решения бытовых задач и семейных путешествий. Поэтому пока мы не планируем повышение ставок по автокредитам, чтобы сделать покупку личного транспорта более доступной для семей. Мы следим за ситуацией в банковском секторе и предлагаем клиентам поддержку для решения финансовых вопросов на прежних условиях», – подчеркнул он.

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. Банк предоставляет залоговые кредиты на новые автомобили и авто с пробегом, универсальная программа «автокредит наличными» дает возможность приобрести машину у дилера, «с рук» или заказать за рубежом.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Смертельный ураган на Яльчике: мы восстановили полную хронологию событий

Интересное в Казани

21 час назад

Походные лайфхаки: как путешествовать с комфортом

санобработка от тараканов московская область с выездом

Новости Казани

день назад

«Уход артиста - настоящая потеря»: казанский театр оперы и балета покинули иностранный артисты

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

чистка жироуловителя цена в Краснодаре

Новости Татарстана

21 час назад

Присутствует социальная напряженность: депутат Татарстана предложил определить срок службы мобилизованных

Новости Татарстана

17 часов назад

«Многие называли нас "одноразовыми"»: десантник рассказал всю правду о службе в ВДВ

Новости Татарстана

день назад

В республике установлен IV класс опасности: в Татарстане вновь ограничили пребывание людей в лесах

Новости Казани

14 часов назад

Необходимо иметь какие-либо достижения: молодые жители Казани могут получить соципотечную квартиру

Новости Татарстана

день назад

«Снизит социальную напряженность»: депутат из Татарстана предложил законопроект о сроках мобилизации
Новости Татарстана
17 часов назад

«Многие называли нас "одноразовыми"»: десантник рассказал всю правду о службе в ВДВ

«Многие называли нас "одноразовыми"»: десантник рассказал всю правду о службе в ВДВ

Важное в РТ

11 минут назад

ВТБ: по итогам года продажи автокредитов на рынке превысят 1,5 трлн рублей

Интересное в Казани

21 час назад

Походные лайфхаки: как путешествовать с комфортом

Новости Татарстана

41 минуту назад

Температура на 5 градусов выше нормы: стало известно, как долго продержится жара в Татарстане

Новости Казани

13 часов назад

Движение временно ограничат: в Казани на несколько дней перекроют улицу Толстого
Многие продают свои машины: в Челнах большие автобусы придут на смену маршруткам
Новости Татарстана
6 минут назад

Многие продают свои машины: в Челнах большие автобусы придут на смену маршруткам

Новости Казани

14 часов назад

Необходимо иметь какие-либо достижения: молодые жители Казани могут получить соципотечную квартиру

Новости Казани

15 часов назад

Результатом будет выставка в «Смене»: в Казани проведут лабораторию для молодых художников

Новости Казани

16 часов назад

Набирают популярность: Казань оказалась одним из топовых направлений для автопутешествий
Интересное в Казани
6 дней назад

Сохраните за собой выход к воде: что делать казанцам, у которых дом стоит на берегу реки