ВТБ перезапустил ипотеку на недвижимость в залоге у другого банка
Фото: ПАО ВТБ
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ВТБ перезапустил ипотеку на квартиры и апартаменты, находящиеся в залоге у другого банка. Теперь купить такое жилье клиенты могут без рефинансирования кредита и поручительства продавца. Средства доступны в сумме до 60 млн рублей в рамках базовых программ ВТБ. Максимальный срок кредита может достигать 30 лет.
В рамках программы ВТБ первый взнос должен составлять от 15,1% при покупке готового жилья и от 20,1% - при приобретении строящихся объектов. Минимальная ставка при условии комплексного страхования - 16,5%. Среди основных требований банка – отсутствие у продавца текущей просроченной задолженности по кредиту, действующих ипотечных каникул или реструктуризации. Кроме того, по приобретаемому объекту недвижимости не должны быть использованы средства материнского капитала в погашение кредита.
Подать заявку на ипотеку на залоговую квартиру клиенты могут привычным способом – на сайте ВТБ, в ВТБ Онлайн, через партнеров или контакт-центр банка. После получения положительного решения сторонам сделки потребуется предоставить документы по кредиту продавца, а будущему заёмщику банка - заказать оценку объекта (в случае покупки строящегося жилья) и оформить страхование. Снятие обременения и переход права собственности к покупателю происходит после погашения банком текущего кредита и регистрации залога в Росреестре.
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