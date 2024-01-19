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ВТБ перезапустил ипотеку на недвижимость в залоге у другого банка

ВТБ перезапустил ипотеку на недвижимость в залоге у другого банка

Фото: ПАО ВТБ

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ВТБ перезапустил ипотеку на квартиры и апартаменты, находящиеся в залоге у другого банка. Теперь купить такое жилье клиенты могут без рефинансирования кредита и поручительства продавца. Средства доступны в сумме до 60 млн рублей в рамках базовых программ ВТБ. Максимальный срок кредита может достигать 30 лет.

«В некоторых случаях заемщики сталкиваются с необходимостью продать объект, за который еще выплачивают ипотеку. Например, в связи с необходимостью улучшить жилищные условия или в случае переезда в другой регион. Чтобы провести такую сделку, зачастую продавцу необходимо сначала погасить долг по кредиту. Это растягивает процесс продажи, а потенциальный покупатель не всегда готов ждать. В ВТБ при покупке залоговой недвижимости потенциальному заемщику не нужно ждать, когда продавец снимет обременение с недвижимости, банк проводит все этапы сделки «в одном окне», обеспечивая их абсолютную прозрачность и надежность. Таким образом, мы существенно экономим время клиентов и расширяем их возможности в плане выбора объектов, что особенно важно для семей, планирующих пополнение», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В рамках программы ВТБ первый взнос должен составлять от 15,1% при покупке готового жилья и от 20,1% - при приобретении строящихся объектов. Минимальная ставка при условии комплексного страхования - 16,5%. Среди основных требований банка – отсутствие у продавца текущей просроченной задолженности по кредиту, действующих ипотечных каникул или реструктуризации. Кроме того, по приобретаемому объекту недвижимости не должны быть использованы средства материнского капитала в погашение кредита.

Подать заявку на ипотеку на залоговую квартиру клиенты могут привычным способом – на сайте ВТБ, в ВТБ Онлайн, через партнеров или контакт-центр банка. После получения положительного решения сторонам сделки потребуется предоставить документы по кредиту продавца, а будущему заёмщику банка - заказать оценку объекта (в случае покупки строящегося жилья) и оформить страхование. Снятие обременения и переход права собственности к покупателю происходит после погашения банком текущего кредита и регистрации залога в Росреестре.

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