ВТБ открыл офис в Заинске

Отделение находится в центре – на ул. Чапаева, дом 2. Рядом расположены администрация городского округа, центральная площадь, кинотеатр «Космос». В новом отделении можно оформить все основные продукты банка для физических лиц: вклады, займы, дебетовые и кредитные карты.

Офис «легкого» формата рассчитан на два мобильных рабочих места для специалистов. Они обслуживают клиентов с ноутбуками в удобных зонах с мягкой мебелью. Подтвердить операции посетители могут в мобильном приложении ВТБ Онлайн.

В новом отделении можно оформить сберегательные продукты: накопительные счета, вклады, в том числе, по программе долгосрочных сбережений. Среди других услуг – выпуск моментальной карты, платежного стикера для бесконтактной оплаты, дебетовых и кредитных карт. Специалисты помогут настроить цифровые сервисы, программу лояльности банка, проконсультируют по финансовым вопросам. В зоне самообслуживания установлен банкомат.

«Отделение в Заинске уже 35-е по счету в Татарстане. Его открытие стало долгожданным событием: из 38 тысяч жителей города порядка 2 тысяч являются зарплатными клиентами ВТБ. В рамках новой стратегии мы продолжаем расширять офисную сеть – до конца года в республике будут открыты еще 10 отделений ВТБ «легкого» формата. В частности, они появятся в Менделеевске, Нурлате, Арске, Буинске и Кукморе», – рассказала Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане-вице-президент.

В планах банка также расширение географии сервиса доставки. Выездные специалисты помогают оформлять накопительные счета и депозиты, платежные стикеры и кредитные карты жителям населенных пунктов, где нет офисов ВТБ. Через три года курьерская доставка банка будет работать в 23 тыс. населенных пунктах страны. К концу этого года сотрудники ВТБ смогут доставлять карты банка во все города с населением от 10 тыс. человек, а в перспективе трех лет – от 1000 человек.