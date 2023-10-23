ВТБ обновил сервис для получателей соцвыплат

В ВТБ Онлайн появился сервис «Пособия и выплаты», объединяющий социальные продукты банка и Госуслуг. Клиенты ВТБ теперь могут в режиме одного окна воспользоваться услугами, связанными с льготами и социальными выплатами. Обновленная платформа банка упростит доступ к полезным сервисам для всей семьи.

Витрина включает в себя «Социальный калькулятор», позволяющий рассчитать выплаты на детей и перейти на оформление части из них. Также есть возможность оформить налоговый вычет по ипотеке, воспользоваться маткапиталом на улучшение жилищных условий, подключить госуведомления и единый счет для соцвыплат.

Помимо расширения списка социальных сервисов, усовершенствован функционал «Социального калькулятора», который позволяет клиентам сделать расчет положенных детских выплат через ВТБ Онлайн.

В «Социальном калькуляторе» появилась возможность выбрать регион регистрации. Это позволяет сделать более точный расчет положенных выплат, потому что размер некоторых пособий напрямую зависит от минимального размера оплаты труда. Теперь возраст ребенка указывается не в диапазоне, а в формате даты рождения – это помогает алгоритмам сервиса оперативно реагировать на изменения условий выплат со стороны государства и делать более корректные расчеты. Расширен список возможных федеральных выплат, например, добавлены выплаты семьям военнослужащих и ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка.

«В сентябре мы расширили онлайн-витрину полезных социальных продуктов банка и Госуслуг для всех членов семьи. Постоянно совершенствуя функционал онлайн-банка в части социальных услуг, мы стремимся сделать обращение к государственным сервисам простым и доступным. Отдельно хочу отметить проект “Социальный калькулятор”, благодаря которому наши клиенты могут за несколько кликов выяснить, какие им положены выплаты и начать получать их при положительном результате. Сотни тысяч родителей при помощи соцкалькулятора уже узнали о положенных им пособиях от государства и получили возможность оформить их. Помимо этого, сервис клиентов о возможности оформления социального налогового вычета. Такой вид вычета доступен всем работающим россиянам, независимо от наличия у них детей», – прокомментировал Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

Сегодня в России действует порядка 400 различных федеральных пособий от государства. Если учитывать региональные меры поддержки, то их число достигнет 30 тысяч. ВТБ становится единым источником информации, который позволит людям узнать о выплатах и услугах, положенным им в зависимости от их жизненной ситуации. Проект реализован в рамках стратегического направления банка ВТБ «Семейный капитал» и призван упростить взаимодействие с государственными сервисами.