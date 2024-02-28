ВТБ намерен в 1,5 раза увеличить число клиентов среднего и малого бизнеса

За последние пять лет ВТБ увеличил число активных клиентов среднего и малого бизнеса в 2,5 раза. Услугами банка пользуются уже 1,3 млн клиентов-предпринимателей и компаний. По оценкам ВТБ, это каждый третий реально действующий бизнес в России. Треть клиентов работают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В топ-10 других регионов по количеству клиентов входят Краснодарский край, Тюменская, Новосибирская области, Республика Татарстан, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области, Красноярский край и Самарская область. Наибольшее число клиентов банка ведут бизнес в оптовой и розничной торговле, различных отраслях промышленности и в сфере транспорта. Более 90% работают на рынке не первый год, остальные запустили свое дело в 2023 году. ВТБ продолжит активную работу во всех клиентских сегментах – от самозанятых и ИП, доля которых составляет более 50% в общем числе клиентов, до крупнейших компаний среднего бизнеса. Банк нацелен на построение долгосрочных отношений с предпринимателями, независимо от масштаба деятельности, в том числе и с сегментом самозанятых клиентов. «Всесторонняя поддержка среднего и малого бизнеса остается неизменным приоритетом ВТБ. Наша стратегия работы с предпринимателями показала свою эффективность как в периоды стабильности, так и в условиях экономической турбулентности и неопределенности. В рамках нового стратегического цикла мы планируем предложить клиентам принципиально новые стандарты отношений и обслуживания. Это большая комплексная система, обеспечивающая персонализацию обслуживания и заботу о каждом клиенте и его бизнесе во всех каналах», − отметил Денис Бортников. В последние годы ВТБ активно инвестировал в развитие омниканального сервиса для среднего и малого бизнеса, обеспечив доступность 100% стандартных продуктов онлайн. Предпринимателям доступны удобный и быстрый онбординг через любой предпочтительный канал, в том числе онлайн-открытие расчетного счета для физических лиц-клиентов банка, запущенная в 2023 году Бизнес Платформа ВТБ с современными интернет-банком и мобильным приложением, широкая и гибкая продуктовая линейка с прозрачным ценообразованием, а также экосистема небанковских сервисов, которые помогают вести бизнес.