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ВТБ: мошенники предлагают клиентам деньги за просмотры интернет-магазинов

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ВТБ зафиксировал новую мошенническую активность - злоумышленники сообщают о наборе группы в нескольких сотен человек, которым обещают доходность до 360 тысяч рублей в месяц за обзоры товаров в интернет-магазинах. На самом деле, общение с такими «работодателями» может привести к потере денежных средств.

По данным ВТБ, россиянам стали поступать сообщения в мессенджерах с зарубежного номера телефона. Им предлагают просматривать товары в интернет-магазине, обещая выплачивать до 30 тысяч рублей в день и до 360 тысяч - в месяц.

Для подтверждения участия и уточнения подробностей условий работы клиентов просят отправить ответное сообщение и связаться с администратором в удобном мессенджере.

Схема работает по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на счет “работодателя” небольшую сумму денег, которая будет увеличиваться ежеминутно от числа просмотров товаров в интернет-магазинах. Чем больше жертва вкладывает собственных средств, тем больше обещают доходность. Но вывести «заработанные» деньги у «жертвы» уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства.

«Все мошеннические схемы с приемом на «работу» выглядят одинаково. Их главная цель – привлечь максимальное число заинтересованных лиц и выманить как можно больше денег у потенциальной жертвы. Чтобы обезопасить себя, надо просто не реагировать на такие рассылки, не гнаться за легкой доходностью и обращать внимание на номер телефона, с которого приходит сообщение - даже если аккаунт похож на официальный и имеет название компании и логотип. Со своей стороны мы всегда советуем перепроверять информацию на официальных сайтах компаний», – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

О подозрительных звонках можно оперативно сообщить экспертам ВТБ через чат-бот банка — все подобные заявки обрабатываются, а мошеннические номера телефонов блокируются.

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