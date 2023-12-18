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ВТБ Мои Инвестиции добавили Южуралзолото, АЛРОСА, Новабев и Совкомфлот в Топ-10 российских акций

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Акции Южуралзолото, АЛРОСА, Новабев и Совкомфлот вошли в обновленную подборку фаворитов на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера ВТБ Мои Инвестиции. При этом аналитики исключили из ТОП-10 депозитарные расписки X5, TCS Group, Ozon и акции Yandex ввиду риска дополнительного предложения по итогам редомициляции.

«Мы добавляем акции Южуралзолота на фоне запуска проектов и ожиданий роста цен на золото. Также на фоне возобновления экспорта, ожиданий сильных новогодних продаж и восстановления цен на алмазы в начале 2024 г. мы включили в нашу подборку бумаги Алросы», – отметил инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

Кроме того, в ожидании публикации сильных финансовых результатов в январе, эксперты брокера ВТБ добавили в число фаворитов акции Новабев. Аналитики прогнозируют ежегодные темпы роста выручки компании на уровне 15% в 2024-27 гг., а потенциальная дивдоходность её акций в 2024 году может составить 19%.

Также аналитики ВТБ Мои Инвестиции включили в подборку самых перспективных акций бумаги Совкомфлота. Решение было принято в связи с выплатами промежуточных дивидендов и включением акций в индекс Мосбиржи.

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц

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