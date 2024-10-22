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ВТБ Лизинг поставил партию фургонов для грузоперевозок в Республике Татарстан

ВТБ Лизинг передал семь грузовых фургонов Foton...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ Лизинг передал семь грузовых фургонов Foton EST M 120 с европлатформами для выполнения грузоперевозок в Республике Татарстан. Автомобили общей стоимостью 49 млн рублей пополнят транспортный парк логистической компании из Набережных Челнов, выполняющей перевозку комплектующих для проектов государственных и муниципальных заказчиков. Сделка реализована филиалом ВТБ Лизинг в Набережных Челнах.

По данным ВТБ Лизинг, по итогам девяти месяцев 2024 года спрос на лизинг нового автотранспорта в Республике Татарстан вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В частности, в январе-сентябре текущего года ВТБ Лизинг передал в регионе на 34% больше седельных тягачей, чем в эти же месяцы годом ранее. Местные предприятия приобрели в финансовую аренду на 46% больше полуприцепов и в два раза больше лёгкого коммерческого транспорта. Сегмент лизинга легковых авто вырос на 39%.

Переданные фургоны доработаны в соответствии с пожеланиями клиента. В частности, параметры шасси адаптированы специально под задачи, которые будет выполнять техника. Партия оформлена в финансовую аренду с минимальным авансом и максимальным сроком лизинга на семь лет. Условия сделки оптимизированы для заказчика и позволяют ему расширить автопарк, распределив нагрузку на бюджет наиболее подходящим образом. Благодаря тому, что предприятие работает на общей системе налогообложения, ему доступны налоговые преимущества в размере 40% в период действия договора лизинга. В ближайших планах компании – приобрести в лизинг еще шесть аналогичных автомобилей Foton.

Автомобили Foton EST M 120 обладают грузоподъёмностью свыше 7,5 тонн. Грузовики с колёсной формулой 4х2 оснащаются двигателем мощностью 210 л. с. и механической коробкой передач, способны работать в экстремально холодных и жарких условиях, а также экономичны и просты в использовании, благодаря чему затраты на их обслуживание снижены. Система безопасности фургонов повышает сохранность груза и водителя.

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