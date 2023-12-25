Встречаем 2024-й со Сбером: персональные итоги года, сюрпризы каждый день, видеоролик для начинающих волшебников

Сбер запустил серию проектов, посвященных встрече Нового года: клиентов банка на праздниках ждут сюрпризы, интересные предложения и необычные активности

Например, любой клиент сможет подвести персональные «Итоги вашего Сбергода» через приложение СберБанк Онлайн или на сайт sber.ru. Система покажет, сколько бонусов СберСпасибо каждый получил в уходящем году, сколько сэкономил благодаря подписке СберПрайм и так далее. Итоги года для каждого клиента Сбер подводит ежегодно.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «Яркие спецпроекты и удобные сервисы банка и партнёров помогут создать новогоднее настроение, подготовиться к празднику и незабываемо провести длинные выходные. Пусть все, что Вы запланировали на 2024 год, станет возможным. А мы всегда рядом, чтобы помочь в реализации Ваших проектов. Ведь на протяжении многих лет для жителей страны Сбер является точкой опоры и верным помощником в любых жизненных обстоятельствах. Мечтайте! Ведь когда Вы делаете шаг к своей мечте, Вы становитесь счастливее. Пусть эти новогодние праздники будут наполнены теплом и домашним уютом, а воспоминания об этих моментах станут ресурсом для будущих успехов. Здоровья, любви и добра, Вам и вашим семьям!».

Волго-Вятский банк Сбербанка придает большое значение подготовке регионов к Новому году. И ежегодно принимает участие в праздничном оформлении общественных городских пространств. В этом году новогодние ели и фотозоны в виде шаров и кубов появились на главах площадях в Чебоксарах, Ижевске, Перми, в Кирове и Нижнем Новгороде, Казани, Владимире, Марий Эл и Саранске.

Также начал работать новогодний календарь. Каждый день вплоть до 31 декабря при входе в нём будут появляться приятные сюрпризы: промокоды от Сбера и партнёров, которые помогут сэкономить, розыгрыши с призами, индивидуальные подборки фильмов и музыки, рецепты для праздничного стола и даже новогодние стикеры со СберКотом для телеграма. Более того, с помощью Kandinsky и GigaChat можно будет сгенерировать открытку для близких, поставить цели на будущий год или получить электронное печенье с предсказанием.

Помимо этого, с 22 декабря каждый желающий может написать персональное письмо Деду Морозу с помощью GigaChat и виртуального ассистента Салют. Сервис работает на умных колонках Sberboom и Sberboom Mini, ТВ-приставке SberBox или телевизоре Sber. Скажите фразу: «Салют, напиши Деду Морозу» и затем наслаждайся волшебством.



В веб-версии GigaChat любой пользователь сможет поучаствовать в двух новогодних активностях: поговорить с Дедом Морозом и почувствовать себя в сказке или создать уникальную новогоднюю открытку для близких и друзей. Лучшие открытки появятся в нашем телеграмм-канале GigaChat.

Наконец, к Новому году Сбер снял добрый 90-секундный видеоролик, который напоминает, что волшебником может стать каждый — с помощью технологичных продуктов и сервисов банка и партнёров.— всё это поможет создать новогоднее настроение, подготовиться к празднику, порадовать близких и незабываемо провести длинные выходные.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.