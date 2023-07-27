Все больше клиентов Волго-Вятского банка открывают бизнес в сфере розничной торговли

Аналитики «Деловой среды» подвели итоги предпринимательской активности за первые шесть месяцев 2023 года

По данным «Деловой среды» (дочерняя компания Сбера) в 2023 году жители России чаще всего регистрировали бизнес в сферах розничной торговли, перевозки пассажиров и грузов, оптовой торговли, специализированных строительных работ и строительства зданий, операций с недвижимым имуществом, общепита, персональных услуг, оптовой и розничной торговли автомобилями и мотоциклами, а также их ремонта и разработки программного обеспечения.

Среди них наибольший прирост субъектов малого бизнеса показала сфера операций с недвижимым имуществом. Согласно общей статистике по всему банку, таких бизнесов открыли на 15% больше, чем в первую половину 2022 года. На территории Волго-Вятского банка (далее – ВВБ) число бизнесов в данной сфере увеличилось почти на 12%.

Первую строчку рейтинга по количеству открытых бизнесов по ВВБ заняла сфера розничной торговли. В ней за первое полугодие 2023 года было зарегистрировано более двух тысяч наименований. Показатель этого года на 4% выше, чем показатель за тот же период в 2022 году.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка: «В этом полугодии мы наблюдаем значительный рост интереса среди предпринимателей к сфере образования. Количество зарегистрированных организаций, связанных с этой областью, увеличилось на более чем 60%. Сегодня мы столкнулись с тенденцией, обратной «омоложению» бизнеса. Людей, решивших открыть свое дело уже в зрелом возрасте, по всему Волго-Вятскому банку оказалось порядка 50%. Молодежь в нашем регионе особенно интересуется бизнесом в сфере разработки компьютерного ПО».

На территории ВВБ также увеличился интерес к бизнесу в сфере образования. Его рост составил 66%. В свою очередь в сфере рекламной деятельности организаций было зарегистрировано только на 4% больше, чем в прошлом году.

«Помимо традиционно популярных у наших соотечественников сфер бизнеса, в первом полугодии мы увидели рост числа тех, кто открывает свое дело, чтобы заниматься образованием и рекламой. Таких бизнесов в стране зарегистрировали больше на 23% и 18% соответственно. Отмечу, что эти сферы практически в равной степени интересны и тем, кто становится предпринимателем до 35 лет, и тем, кто делает это уже в зрелом возрасте», - прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

По данным исследования среди территорий, входящих в состав Волго-Вятского банка, наибольший прирост по регистрациям бизнеса за первую половину 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года показала Республика Татарстан – было зарегистрировано свыше полутора тысяч наименований. Больше половины предпринимателей оказались людьми старше 36 лет, в то время как в 2022 году повышенный интерес к открытию бизнеса проявляла молодежь моложе 35 лет. Подобная тенденция наблюдается и в общей статистике по ВВБ. Самая высокая заинтересованность молодежи в открытии бизнеса наблюдалась в Чувашской, Мордовской и Удмуртской республиках. В них доля молодых предпринимателей составила 54% от общего числа.

В первом полугодии количество женщин, оформивших свое дело на территории ВВБ, увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение мужчин и женщин, ставших предпринимателями с 1 января по 30 июня 2023 года, составило 59% и 41% соответственно.

Распределение ИП и ООО в первые шесть месяцев 2023 года составило 85% и 15% соответственно. В сравнении с прошлым годом число ИП выросло на 5%.

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала более семи тысяч ИП и ООО на территории ВВБ, которые были открыты с помощью собственного сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. ***

АО «Деловая среда» — дочерняя компания Сбера, которая уже 11 лет помогает российским предпринимателям найти идею, запустить свой бизнес и достичь в нем успеха с помощью знаний и сервисов.

Через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета от «Деловой среды» за все время было открыто более 450 тыс. бизнесов по всей стране. Он позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем, а также открыть счёт без визита в банк.