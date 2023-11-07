Волонтёры Сбербанка приняли участие в акции «Посади лес»

В минувшей неделе волонтёры Сбера совместно с активистами регионального отделения Зелёного движения России «ЭКА» высадили 18 тысяч сеянцев сосны возле поселка Каратун Апастовского района.

Подобные акции реализуются в рамках национального проекта «Экология» и направлены на восстановление лесов, устранение последствий лесных пожаров и приумножение лесных богатств. Мероприятие традиционно проходит при поддержке Министерства лесного хозяйства РТ.