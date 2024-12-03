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Вместо работы – шопинг: как татарстанцы провели «Черную пятницу»

В дни ноябрьских распродаж жители республики уд...

Фото: пресс-служба МегаФон

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В дни ноябрьских распродаж жители республики уделили шопингу существенно больше времени, чем обычно. В этом году большинство покупок татарстанцев в интернет-магазине МегаФона пришлось на смартфоны.

Самым активным днём недели для шопинга ожидаемо стала пятница — 19% всех покупок за время акции совершали именно в этот день. На субботу пришлось 12% приобретений, четверг с долей в 11% занял третье место.

Несмотря на то, что распродажа проводилась онлайн, большинство покупателей предпочитали приходить за товаром самостоятельно: только 20% выбрали в качестве способа получения товара доставку курьером, в том числе экспресс-доставку. Остальные 80% забирали товар в салоне.

Примечательно, что по стране покупатели уделяли максимум внимания распродажам в разгар рабочего времени в четверг. Число заказов кратно возрастало после 10:00, а пик покупательской активности пришёлся на период с 11 часов утра до полудня. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к восьми часам вечера.

Традиционно результаты «Черной пятницы» оказались выше, нежели итоги распродажи «11.11» (её еще называют «День холостяка»). Уже в первую неделю «Чёрной пятницы» продажи смартфонов превысили недельный результат распродажи «11.11» на 17%, умных часов – в 6 раз, а наушников — в 5 раз.

«“Чёрная пятница” — отличный момент для наших клиентов купить товары со скидкой. Для нас же это уникальная возможность для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год, чтобы наше предложение наиболее полно соответствовало потребностям наших покупателей», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

История Чёрной пятницы уходит корнями в XIX век, а само название день получил в 1966 в США, где распродажи начинались в последнюю пятницу ноября. Есть несколько версий, почему её назвали «чёрной»: согласно одной из них, так окрестили сильные пробки после Дня благодарения, который проводится в последний четверг ноября, другая версия связана с традицией в американском бухгалтерском учёте отмечать прибыль чёрным цветом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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