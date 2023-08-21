В ВТБ число оплачивающих услуги ЖКХ клиентов выросло на четверть

Количество клиентов, регулярно оплачивающих в ВТБ жилищно-коммунальные услуги, выросло до 2 млн человек. С начала года рост числа таких пользователей составил 25%. Ежемесячно они совершают до 5 млн платежей на сумму почти в 10 млрд рублей.

Сервис онлайн-оплаты счетов за ЖКУ в ВТБ набирает популярность из-за отсутствия комиссии за перевод средств и регулярного увеличения количества доступных к оплате поставщиков услуг. Сейчас таких организаций уже почти 50 тыс. по всей России. Операции с ВТБ существенно экономят время клиентов и за счет возможности настроить автоматическую оплату повышают платежную дисциплину.