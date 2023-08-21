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В ВТБ число оплачивающих услуги ЖКХ клиентов выросло на четверть

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Количество клиентов, регулярно оплачивающих в ВТБ жилищно-коммунальные услуги, выросло до 2 млн человек. С начала года рост числа таких пользователей составил 25%. Ежемесячно они совершают до 5 млн платежей на сумму почти в 10 млрд рублей.

Сервис онлайн-оплаты счетов за ЖКУ в ВТБ набирает популярность из-за отсутствия комиссии за перевод средств и регулярного увеличения количества доступных к оплате поставщиков услуг. Сейчас таких организаций уже почти 50 тыс. по всей России. Операции с ВТБ существенно экономят время клиентов и за счет возможности настроить автоматическую оплату повышают платежную дисциплину.

«ВТБ постоянно увеличивает ассортимент поставщиков и удобство оплаты разных услуг для розничных клиентов. Сегодня у нас уже для 12,5 тысячи коммунальных организаций можно настроить автоплатежи и уведомления о новых счетах на оплату. До конца года мы планируем увеличить число таких поставщиков до 20 тысяч. Удобно, когда поставщик присылает плательщику квитанцию на электронную почту, поэтому для повышения оплаты счетов нашими клиентами в августе мы открыли возможность чтения QR-кода через загрузку файлов PDF. В дальнейшем мы также планируем развивать сервис и расширять число дополнительных функций оплаты, чтобы плательщики могли заменить им свои стандартные каналы оплаты жилищно-коммунальных услуг», - отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» банка ВТБ.

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