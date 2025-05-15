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В Татарстане ускорили интернет к лету

Сельские жители и отдыхающие теперь могут на 30...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

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Сельские жители и отдыхающие теперь могут на 30% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы. Инженеры МегаФона модернизировали оборудование в населенных пунктах 10 районов республики, где проживают более 85 тысяч человек.

Оператор провел рефарминг частот, переведя часть диапазона 2100 МГц в стандарт LTE (4G). Обновление позволило расширить ёмкость сети, равномерно распределить в ней трафик пользователей и повысить скорость передачи данных на всей территории 30 поселков, сел и деревень с населением от 60 до 17 тысяч человек. Работы охватили Нижнекамский, Буинский, Дрожжановский, Зеленодольский, Верхнеуслонский, Рыбно-Слободской, Пестречинский, Камско-Устьинский, Сармановский, Тукаевский районы.

В число населенных пунктов, где были проведены улучшения, вошли также сезонные места притяжения татарстанцев и гостей республики. Среди них дачные и прибрежные поселения: Сосновый Бор, Кама, Новый, Бетьки, Дмитриевка, Савино, Верхний Услон, Медведково, Набережные Моркваши, Камское Устье. В прошлом году из-за притока дачников и отдыхающих в летний период число абонентов в зоне действий базовых станций здесь увеличилось на 67% относительно среднего показателя за год.

«Ненастная погода не помешала жителям Татарстана провести первые недели мая за городом. Объем интернет-трафика в селах, деревнях и на дачах вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, и такая тенденция наблюдается ежегодно. В местах, где ожидается увеличение нагрузки на сеть, мы также устанавливаем дополнительное оборудование и активируем новый функционал на частотах для увеличения скоростей», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

С введением дополнительного диапазона скорость загрузки данных для абонентов возросла на 10–30%. В результате сельчане и гости получили возможность пересылать объёмные файлы, стримить и смотреть фильмы в высоком разрешении, а учащиеся — заходить на образовательные платформы, участвовать в онлайн-семинарах и вебинарах. Фермеры, в свою очередь, теперь могут быстрее отслеживать изменения на рынке и внедрять технологии для автоматизации рабочих процессов.

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