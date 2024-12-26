В Татарстане почти в 1,5 раза вырос интерес к сервисам по поиску работы

Жители республики в 2024 году начали активнее пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких ресурсах вырос на 45% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на треть. Самым быстрорастущим сервисом в регионе стал HeadHunter с динамикой 43%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Также в 2,3 раза выросло общее время, которое соискатели из региона проводят на сайтах по трудоустройству. На пользователя этот показатель составил в среднем 70 минут за месяц, что на 22% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на июль и август: в каждом из этих месяцев пользователи из Татарстана тратили в среднем около 100 минут на поиск работы онлайн.

В стране самым быстрорастущим сервисом в 2024 году стал Хабр Карьера: его аудитория за год увеличилась на 40%, а трафик вырос на 54%. На втором месте по динамике — HeadHunter с приростом на 32% по количеству пользователей и на 48% по трафику. Замыкает тройку лидеров роста Superjob: число соискателей, которые пользовались этим сервисом, увеличилось на 6%, а потребление мегабайт — на 11%.

При этом несмотря на высокие темпы роста конкурентов, в 2024-м году HeadHunter сохранил первенство в сегменте как по размеру аудитории, так и по объему мобильного трафика. Второе место удерживает Superjob. А вот остальные игроки поменяли позиции. Государственный портал «Работа России» за год поднялся на две строчки за счет роста количества пользователей, потеснив Работу.ру и Зарплату.ру.

Основной прирост (53%) в сегменте сервисов по поиску работы обеспечили мужчины. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. Женщины тратят в месяц в среднем 62,6 минуты и 3,16 Мбайт, а мужчины — 62,9 минуты и 3,12 Мбайт.

Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории 46-55 лет (+25% пользователей и +41% трафика). На втором месте группа 56+ с приростом на 24% по количеству пользователей и на 42% по объему мегабайт. Также существенно выросла доля абонентов 26-35 лет (+21% пользователей и +37% трафика). А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась.

Аналитики также выяснили, где ищут работу люди разных возрастов. Наиболее молодые пользователи оказались у сервисов Хабр Карьера и GeekJob — абоненты до 35 составляют 61% и 62% их аудитории соответственно. А самая высокая доля пользователей старше 46 лет оказалась у Superjob и Зарплаты.ру — 36% и 33% соответственно.

Эксперты МегаФона также отмечают рост популярности онлайн-сервисов для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких платформах среди клиентов оператора из Татарстана увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. Соискатели из республики занимают четвертое место по активности в Сети, уступая лишь жителям двух столиц и соседям из Самарской области.