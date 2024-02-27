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В Татарстане мессенджеры обогнали по популярности соцсети

В Татарстане мессенджеры обогнали по популярности соцсети

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов Татарстана в интернете. C ноября по февраль клиенты Tele2 использовали 33 ПБ мобильного интернета. На социальные сети, мессенджеры, навигаторы, карты и видеохостинг уходит 12% от всего трафика в сети мобильного оператора. Остальной трафик задействуют сайты, приложения, онлайн-игры и онлайн-кинотеатры. Жители крупных городов Татарстана чаще пользуются мессенджерами, в сельской местности предпочитают социальные сети.

Наиболее востребованным интернет-ресурсом среди соцсетей, мессенджеров и видеохостингов у абонентов Tele2 в Татарстане стал Telegram, на него приходится 35,2% трафика, вторым по популярности оказался TikTok (28%), замыкает тройку лидеров Youtube 13,2%. Также 11% трафика уходит в VK, 2% на Rutube и 1% на «Одноклассники». Традиционные мессенджеры Viber и WhatsApp используют 10%, приложения Яндекс.Карты и навигатор задействуют скромные 0,1% трафика.

Аналитики Tele2 также отмечают тенденцию: цифровые предпочтения в крупных городах (с численностью более 90 тысяч человек) отличаются от привычек жителей районов. Горожане предпочитают мессенджеры, жители сельской местности - социальные сети. Так, в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске абоненты регулярно используют Telegram, на него приходится 38% трафика. Самые активные поклонники TikTok живут в Елабуге, Заинске, Мамадыше и Нурлате, в социальной сети они расходуют 37% трафика, на Telegram распределяется только 28%.

Большинство доступных для подключения тарифных планов Tele2 включают бесплатный трафик в Telegram, Viber, WhatsApp, TikTok, Rutube, VK, «Одноклассниках».

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