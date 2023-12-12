В Татарстане аудитория ВТБ Онлайн выросла на 15%

«Последние два года мы сосредоточили свои усилия на улучшении веб-версии ВТБ Онлайн, включив туда все функции современных банковских приложений. Сегодня веб-технология стала более стабильной против ограничений западных онлайн-магазинов, что позволяет клиентам всегда оставаться на связи с банком. Ее можно использовать на любых устройствах, она не занимает память смартфона, а ее функционал обновляется автоматически. В первую очередь, веб-версия ВТБ Онлайн пользуется спросом у клиентов со смартфонами на iOS, для которых она станет более совершенной альтернативой мобильных приложений», — отметил Никита Чугунов. Клиенты ВТБ на 36% увеличили активность посещений цифровых сервисов банка. За год частота входов в ВТБ Онлайн выросла с 8 до 11 сессий на одного клиента в месяц. Это вызвано привыканием пользователей к веб-версии ВТБ Онлайн и повышением удобства входа. Сегодня пользователи ВТБ Онлайн заходят в мобильное приложение на Android и веб-версию более 200 млн раз в месяц и оформляют через него почти половину наиболее востребованных розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад.







Подробнее ознакомиться с инструкцией по использованию веб-версии ВТБ Онлайн можно на сайте банка.