Важное в РТ
· Служба новостей

В Татарстане аудитория ВТБ Онлайн выросла на 15%

Подписаться в Telegram

erid: LjN8KE4TJ

В 2023 году в Татарстане ежемесячная аудитория ВТБ Онлайн увеличилась на 15% и составила 379 тысяч человек. В целом по стране число пользователей ВТБ Онлайн по итогам года вырастет на 15% и превысит 17 млн человек. При этом все больше клиентов начинают пользоваться веб-версией – за год ее аудитория увеличится на 19%, до 6,5 млн, из них миллион скачают приложение в декабре. Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов.

«Последние два года мы сосредоточили свои усилия на улучшении веб-версии ВТБ Онлайн, включив туда все функции современных банковских приложений. Сегодня веб-технология стала более стабильной против ограничений западных онлайн-магазинов, что позволяет клиентам всегда оставаться на связи с банком. Ее можно использовать на любых устройствах, она не занимает память смартфона, а ее функционал обновляется автоматически. В первую очередь, веб-версия ВТБ Онлайн пользуется спросом у клиентов со смартфонами на iOS, для которых она станет более совершенной альтернативой мобильных приложений», — отметил Никита Чугунов.

Клиенты ВТБ на 36% увеличили активность посещений цифровых сервисов банка. За год частота входов в ВТБ Онлайн выросла с 8 до 11 сессий на одного клиента в месяц. Это вызвано привыканием пользователей к веб-версии ВТБ Онлайн и повышением удобства входа. Сегодня пользователи ВТБ Онлайн заходят в мобильное приложение на Android и веб-версию более 200 млн раз в месяц и оформляют через него почти половину наиболее востребованных розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад.

Веб-версия ВТБ Онлайн — это сайт, при авторизации на котором клиент ВТБ может попасть в свой личный кабинет, управлять счетами и картами, любыми продуктами и сервисами, уточнять информацию. Нет необходимости в сложных манипуляциях, не надо устанавливать приложение и постоянно его обновлять. Веб-версия ВТБ Онлайн позволяет совершать вход по биометрии за секунду. Для этого необходимо установить на рабочий экран смартфона иконку сервиса. Помимо этого, онлайн-банк предлагает оплату по QR-коду в магазинах, пакет банковских повседневных услуг, оформление социальных программ, управление инвестициями и вкладами, контроль пенсии и даже личный кабинет самозанятого.

Подробнее ознакомиться с инструкцией по использованию веб-версии ВТБ Онлайн можно на сайте банка.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

вызов на дом для обработки стен от плесени

Новости Татарстана

день назад

Внук владелицы «Бахетле» открыл компанию «Фабрика Бахетле-1»

Новости Татарстана

день назад

Пьеса писателя из Челнов вошла в лонг-лист международного конкурса драматургии

диодная эпиляция краснодар в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина»

Новости Татарстана

день назад

Ильсур Метшин оценил концепцию моста через Кабан «Сокровище нации»

Новости Татарстана

день назад

МЧС предупреждает татарстанцев о наступлении ледникового периода

Новости Татарстана

день назад

В Казани была вручена национальная музыкальная премия «Болгар»
Лонгриды
день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Новости Татарстана

27 минут назад

В Казани нехватка ресторанов с татарской кухней и адекватными ценами

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

Новости Татарстана

час назад

В интернет слили заключительные серии «Слово пацана»

Новости Татарстана

час назад

В Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов
Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца
Лонгриды
4 дня назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казанском Кремле прочитают лекцию о космосе

Новости Татарстана

2 часа назад

На мосту Миллениум в Казани отремонтируют дорожное покрытие

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев
Новогодний Open Space Market объявил программу
Интересное в Казани
4 дня назад

Новогодний Open Space Market объявил программу