Важное в РТ
· Служба новостей

В санаториях Татарстана ускорили интернет

В санаториях Татарстана ускорили интернет

Фото: пресс-служба МегаФона

Подписаться в Telegram

Отдыхающим стало комфортнее смотреть видео, слушать аудиокниги или общаться с близкими в перерывах между процедурами. МегаФон развернул дополнительную инфраструктуру на территории крупных здравниц республики — комплексов «Санта» в деревне Боровое Матюшино и «Крутушка» в Казани.

В результате запуска телеком-объектов с поддержкой LTE средняя скорость мобильного интернета в этих локациях выросла в два-три раза и в пиковых значениях теперь достигает 70 Мбит/с. При таких условиях загрузить 200 фото размером по пять мегабайт можно за пару минут. После строительства сеть готова к повышенным нагрузкам, а емкости достаточно, чтобы сохранять высокие скорости передачи данных даже в период туристического сезона.

В регионе десятки санаториев, которые круглый год принимают тысячи гостей. За год интернет-трафик в оздоровительных комплексах Татарстана увеличился на 45%. Аналитики оператора выяснили, что любители лечебного отдыха стали чаще приезжать и из других регионов. Например, число путешественников из Москвы и Московской области в 2023 году выросло в два раза по сравнению с 2022 годом, а их мобильная активность в Сети — почти втрое.

Кроме столичных гостей и отдыхающих из соседних Удмуртии и Башкирии, курорты Татарстана в прошлом году часто посещали жители Свердловской, Нижегородской, Челябинской областей и Пермского края. Также в четыре раза возросло количество туристов из дальневосточных регионов, таких как Хабаровский край, Забайкалье, Амурская и Сахалинская области.

«С каждым годом в Татарстане становится больше мест притяжения. Одни приезжают, чтобы посетить культурно-исторические объекты, другим ближе активный досуг, а третьи заинтересованы в оздоровительных процедурах. Вне зависимости от направления отдыха всем важно иметь под рукой гаджет с привычными приложениями. Наши технические специалисты постоянно развивают сеть не только рядом с популярными достопримечательностями в городах, но и в труднодоступных для сигнала местах, окруженных лесным массивом — санаториях, дачах, базах отдыха», — прокомментировал директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Бывший группировщик поделился впечатлениями о «Слове пацана»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 146 раз выросла заболеваемость корью

вызвать бригаду по уничтожению борщевика

Новости Татарстана

23 часа назад

В Казань прилетел ИЛ-62М, сделавший «разворот над Атлантикой»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

ремонт ризографа в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Премьеру сериала «Слово пацана» на ТВ решили отменить

Новости Татарстана

2 часа назад

Бастрыкин отреагировал на крупную драку мигрантов в Казани

Лонгриды

день назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

Филатов назвал игру казанского «Ак Барса» блевотной
Лонгриды
21 час назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Новости Татарстана

час назад

Лесам Татарстана за год был нанесен ущерб на сумму свыше 47 миллионов рублей

Новости Татарстана

час назад

Выбрать книгу

Новости Татарстана

час назад

В аэропорту Казани из-за метели задержали и отменили 44 рейса

Новости Татарстана

2 часа назад

Премьеру сериала «Слово пацана» на ТВ решили отменить
«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани
Лонгриды
день назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Бастрыкин отреагировал на крупную драку мигрантов в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов: проблемный «Водоканал» в Чистополе передадут под госуправление

Новости Татарстана

3 часа назад

Казань занимает лидирующее место в рейтинге «умных» городов России
Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.
Полезное
5 дней назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.