В новом жилом комплексе в пригороде Казани запустили связь и интернет

Теперь жители ЖК «Атмосфера» в Высокогорском районе пользуются современными технологиями звонков и загружают онлайн-сервисы на скорости до 150 Мбит/с. Новая инфраструктура МегаФона обеспечила надежное интернет-соединение как в многоквартирных домах, так и на прилегающей территории.

В развивающемся микрорайоне продолжается строительство жилых объектов. Сотни семей обустраивают свои квартиры и активно используют цифровые технологии в быту. Основная часть их времени в Сети проходит в социальных сетях и мессенджерах, а также на сервисах для просмотра фильмов и видеоконтента.

Чтобы предоставить стабильный высокоскоростной мобильный интернет для жителей квартала, инженеры установили телеком-оборудование, подобрав оптимальные низко-, средне- и высокочастотные диапазоны. Решение позволило охватить сетью LTE зону радиусом до трех километров и покрыть отдаленные помещения, подъезды, лифтовые.

До строительства телеком-объекта из-за особенностей местоположения новоселы могли испытывать трудности с мобильным сигналом. Ближайшая базовая станция оператора была расположена отдаленно — на противоположной стороне трассы М-7. На фоне роста числа людей, выбирающих загородную жизнь, спрос на интернет стал заметнее.