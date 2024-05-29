В мае спрос на аренду электросамокатов среди татарстанцев вырос в 1,5 раза

Аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Чаще всего электросамокаты в аренду берут россияне 25-44 лет, а также пользователи 45+, которые впервые обогнали по размеру молодежную аудиторию. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе изучения обезличенных данных абонентов.

Снежное начало мая так же не отбило у россиян желания кататься — интернет-трафик популярных сервисов по аренде электросамокатов за первые две недели этого месяца вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей таких платформ увеличилось более чем на 26%.

Среди татарстанцев также увеличилась популярность сервисов кикшеринга. Пользователи активно арендуют самокаты как в домашнем регионе, так и в путешествиях — трафик на сайты проката с начала мая вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным днем для коротких поездок жителей республики стало 15 мая.

На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики — россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число абонентов 25-44 лет — лишь на 15%.

Чаще арендовать электросамокаты все еще предпочитают мужчины (54%), однако их преобладание заметно снизилось: доля женской аудитории с 39% за год выросла до 46%.