Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

В мае спрос на аренду электросамокатов среди татарстанцев вырос в 1,5 раза

Аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Фото: пресс-служба МегаФон

Подписаться в Telegram

Аудитория российских сервисов кикшеринга за первую половину мая выросла на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Чаще всего электросамокаты в аренду берут россияне 25-44 лет, а также пользователи 45+, которые впервые обогнали по размеру молодежную аудиторию. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе изучения обезличенных данных абонентов.

Снежное начало мая так же не отбило у россиян желания кататься — интернет-трафик популярных сервисов по аренде электросамокатов за первые две недели этого месяца вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей таких платформ увеличилось более чем на 26%.

Среди татарстанцев также увеличилась популярность сервисов кикшеринга. Пользователи активно арендуют самокаты как в домашнем регионе, так и в путешествиях — трафик на сайты проката с начала мая вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным днем для коротких поездок жителей республики стало 15 мая.

На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики — россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число абонентов 25-44 лет — лишь на 15%.

Чаще арендовать электросамокаты все еще предпочитают мужчины (54%), однако их преобладание заметно снизилось: доля женской аудитории с 39% за год выросла до 46%.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сергей Лазарев посетил Казань с детьми в выходные

Интересное в Казани

10 часов назад

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

какой размер ячеек должен быть у защитной сетки на вентиляцию на кухне

Новости Татарстана

день назад

Татарстанский завод «Белый Кремль» объяснил «червей» в пиве естественным осадком

Лонгриды

день назад

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

проверка на полиграфе стоимость в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 мая в ДТП погиб 53-летний водитель Audi

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается жара до 26 градусов

Новости Татарстана

день назад

На казанских блогеров Аделину и Алину 27 мая написали заявление в полицию

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 29 мая ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и град
Новости Казани
7 часов назад

Казанцев попросили придумать имя новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Казанцев попросили придумать имя новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Новости Казани

6 часов назад

2 кинолога спасли жизнь новорожденной, доставив беременную в роддом в Казани

Новости Татарстана

12 часов назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

Новости Казани

7 часов назад

В Казани отремонтируют 20 км сетей водоснабжения

Новости Казани

8 часов назад

Педагог из Казани в топе-10 лучших учителей по обществознанию в РФ
Из-за повреждения сети в Казани 29 мая изменили движение 4 троллейбусов
Новости Казани
8 часов назад

Из-за повреждения сети в Казани 29 мая изменили движение 4 троллейбусов

Новости Казани

10 часов назад

Причины гибели ученика 7 класса в казанском метро озвучили в МВД

Новости Казани

10 часов назад

Беременная женщина на Mazda пострадала в массовом ДТП в Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

Штормовое предупреждение: ливень, град и ветер до 24 м/с идут на Татарстан
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше