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В Казани Зеленый Марафон-2024 пройдёт в День защиты детей

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Дату спортивного фестиваля анонсировал заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «Ленте.ру»

В 60 городах России уже в одиннадцатый раз пройдёт «Зелёный Марафон» — спортивный и благотворительный фестиваль для всей семьи. Дата — День защиты детей — выбрана неслучайно: все средства, собранные в рамках регистрации участников «Зелёного Марафона» будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями.

Каждому такому ребёнку нужно особое внимание во время подготовки к школе, ведь ему необходима специализированная помощь в формировании так называемого «учебного поведения» — например, он должен научиться поднимать руку и выходить к доске. «Зелёный Марафон» в этом году вновь поможет собрать средства на проведение в российских регионах таких занятий. В прошлом году удалось собрать на эти цели 12,5 миллиона рублей, а это 9,5 тысячи занятий.

В каждом городе участники пробегут основную дистанцию — 4,2 километра, одну десятую часть марафона, которая по силам любому бегуну. В некоторых городах будут и другие дистанции, забеги для детей, скандинавская ходьба.

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