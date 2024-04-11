В Казани школьникам и студентам рассказали об управлении рисками

В казанском кампусе «Школы 21» прошла лекция старшего вице-президента — руководителя блока «Риски» Сбербанка Джангира Джангирова. Он рассказал участникам Всероссийской олимпиады по информатике и студентам казанских вузов про концепцию риск-менеджмента, модели и технологии управления рисками, используемые в Сбере.

Джангир Джангиров также поделился собственным управленческим опытом и на практических примерах объяснил принципы прогнозирования и управления рисками.

Участники встречи узнали, какие шаги нужно предпринимать для предотвращения наступления нежелательных событий в будущем: осознание риска, определение его уровня, создание системы управления, контроль и мониторинг. Джангир Джангиров подчеркнул важную роль наставников в карьере молодых специалистов – они передают уникальные знания и опыт, помогают ориентироваться в сложных ситуациях.

В процессе выступления спикер ответил на вопросы слушателей и посоветовал деловую литературу, которая поможет глубже погрузиться в тему риск-менеджмента, а также рассказал о том, какие карьерные возможности предоставляет блок «Риски» Сбера.