Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

В Казани открылся новый филиал центра мониторинга МТС RED SOC

Подписаться в Telegram

МТС RED (ООО «Серенити Сайбер Секьюрити»), компания сферы кибербезопасности, расширила сеть подразделений центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC. К офисам в Москве, Краснодаре, Хабаровске и Ярославле добавились филиалы в Казани, Челябинске и Ижевске.

Создание новых представительств МТС RED SOC связано с ростом числа заказчиков, в том числе в регионах России. Центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC круглосуточно отслеживает события, происходящие в ИТ-инфраструктурах компаний-заказчиков, выявляет киберугрозы и блокирует действия хакеров. Среди клиентов МТС RED SOC – организации из сфер телекоммуникаций, промышленности, финансов, ретейла, медицины и других секторов экономики по всей России. Эффективность работы центра мониторинга и реагирования на кибератаки обеспечивается за счет обширно применяемых технологий кибербезопасности, отлаженных процессов взаимодействия, а также экспертизы аналитиков киберугроз. Рост числа экспертов по кибербезопасности в штате МТС RED SOC обеспечит заказчикам повышение качества сервиса и оперативности реагирования на кибератаки.

«Мы активно развиваем МТС RED SOC как в части технологий защиты, так и в части кадрового состава. Использование сервисов внешнего центра мониторинга позволяет компаниям получить работающую функцию по круглосуточному выявлению киберугроз в самые короткие сроки и снимает с заказчиков задачи по найму собственного штата специалистов по кибербезопасности, их обучения и удержания. Это значимая проблема, особенно в регионах. По данным Минцифры России, дефицит кадров в ИТ-отрасли в стране составляет в 500-700 тысяч человек, а согласно исследованию АНО «Цифровая экономика» и портала hh.ru, в сегменте информационной безопасности этот спрос – один из самых высоких», - рассказал Ильназ Гатауллин, технический директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC компании МТС RED.

С начала года центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC отразил около 50 тысяч хакерских атак – на 57% больше, чем за предыдущее полугодие. При этом общее число высококритичных атак, способных вызвать длительный простой бизнеса или ущерб на сумму от миллиона рублей, в 2024 году возросло на 66%. Наибольшая доля высококритичных атак (69%) пришлась на критическую информационную инфраструктуру. Также заметные доли серьезных атак пришлись на СМИ (12%) и ИТ-компании (10%).

Кроме того, компания МТС RED планирует активное сотрудничество с ведущими вузами в точках регионального присутствия. Целью такого сотрудничества является практическая подготовка студентов ИТ-специальностей к работе в сфере информационной безопасности - в частности, в роли аналитиков первой линии МТС RED SOC, которые проводят первичную обработку информации о подозрительных событиях в ИТ-инфраструктурах заказчиков по предварительно разработанным инструкциям.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

самая лучшая служба по уничтожению тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане после прививки годовалый ребенок потерял слух

Интересное в Казани

3 дня назад

Прочитайте, прежде чем оформлять ипотеку на строительство дома: рассказываем, как казанский застройщик может выкупить низкую процентную ставку за вас

монтаж водосточной системы гранд лайн в Москве

Новости Казани

день назад

Ночью в Казани загорелся ресторан «P.LOVE»

Новости Татарстана

4 часа назад

Последние мгновения жизни водителя и пассажира авто в РТ попали на видео

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорске две девушки пытались покончить с собой

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Новости Казани

день назад

В день послания Минниханова в Казани перекроют улицу Пушкина
Новости Татарстана
52 минуты назад

Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын Тимофей стал женихом Загитовой

23-летний парень сейчас учится в Барселоне

Новости Казани

4 часа назад

Премия имени Махмутова присуждена 2 жителям Татарстана

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

Новости Татарстана

5 часов назад

В Елабугу и в 2 района Татарстана назначены новые прокуроры

Новости Татарстана

5 часов назад

Вадим Никитин стал главой Мамадышского района
В День города 21 сентября в Нижнекамске выступи...
Новости Татарстана
7 часов назад

В День города 21 сентября в Нижнекамске выступит Galibri & Mavik

Новости Татарстана

5 часов назад

Из-за несвоевременной выдачи зарплаты детям в РТ завели дела

Новости Татарстана

6 часов назад

Что известно о бойне в челябинской школе №68

Новости Казани

6 часов назад

В Казани уже 21 сентября пройдет «Кросс нации»
АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое ком...
Новости России
5 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на НПС

Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах ...
Новости Казани
11 часов назад

Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах Гран-при РФ в Питере и Казани