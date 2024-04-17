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В Казани можно заказать доставку кредитки или платежного стикера через СберБанк Онлайн

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Сбер расширил число городов, в которых можно заказать кредитные карты, платежные стикеры, а также дебетовые карты с индивидуальным дизайном через мобильное приложение СберБанк Онлайн с бесплатной доставкой в любое удобное место.

Доставка в Татарстане доступна в Казани и Набережных Челнах.

Оформить доставку можно в СберБанк Онлайн: в разделе «Кошелёк» нажать «+», выбрать нужную карту и опцию «Доставить курьером», указать адрес и время доставки. Чтобы заказать доставку перевыпущенной карты, нужно выбрать карту для перевыпуска, затем в «Настройках» нажать «Перевыпустить» и «Доставить курьером». При этом выездные менеджеры банка могут рассказать о других продуктах Сбера и ответить на вопросы.

Юрий Бычковский, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Выездной сервис мы запустили год назад. За это время 13 тыс. клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка получили кредитные, дебетовые карты и стикеры в удобном для них месте. Чаще всего их заказывали жители Казани - 4,2 тыс. карт, Нижнего Новгорода - 3 тыс. карт и Перми - 1,5 тыс. карт. А жители Владимира, Кирова, Чебоксар и Ижевска оформили более 1 тыс. карт. В этом году мы расширили географию доставки на Йошкар-Олу, Саранск и Набережные Челны. СберКарты можно заказать не только в региональных центрах. Если клиенту неудобно, либо некогда ехать в офис банка, карту привезут домой, на работу или в любое другое место».

С полным списком городов, в которых доступна услуга можно ознакомиться по ссылке.

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