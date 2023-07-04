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Уже 1 сентября учебный год сократят: российских школьников ждет двойной праздник

Уже 1 сентября учебный год сократят: российских школьников ждет двойной праздник

Фото: открытые источники

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Российские школьники получат шанс окончить свои учебные заведения раньше своих ровесников. Такая возможность с нового учебного года будет доступна выпускникам 9-х и 11-х классов.

По новым правилам, выпускники могут досрочно закончить учебу, выбрав досрочный период государственной аттестации. Чтобы сдать ЕГЭ и ГИА раньше одноклассников, стоит до 1 февраля подать заявления для одиннадцатиклассников и до 1 марта - для выпусников 9-х классов.

Также следует обосновать необходимость досрочных испытаний. Веской причиной могут считаться семейные обстоятельства, состояние здоровья.
При рассмотрении заявления будут смотреть на общую успеваемость ученика, оценивая, насколько хорошо он усвоил программу.

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