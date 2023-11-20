Участники «Школы 21» станут волонтерами на мультиспортивных международных Играх будущего в Казани
Фото: пресс-служба «Школы 21»
«Школа 21» в Казани и оргкомитет Игр будущего договорились о сотрудничестве: участники школы станут волонтерами на Играх, которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Соответствующее соглашение подписали директор казанского кампуса школы Юлия Вершинина и руководитель управления по работе с волонтерами Дирекции спортивных и социальных проектов Айрат Мубаракшин.
Игры будущего — это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал. Спортивное шоу нового формата объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.
Соглашение предполагает, что волонтеры будут участвовать в мероприятиях Игр будущего, помогать дирекции при их подготовке и проведении в рамках турнира, популяризировать Игры и развивать волонтерское движение в целом. При этом, Сбер выступает генеральным партнером Игр.
В преддверии турнира стартовал автопробег с главным трофеем предстоящих Игр.
19 ноября автопробег принимает у себя казанский кампус «Школы 21» — бесплатной школы программирования от Сбера, где любой желающий от 18 лет может освоить востребованную ИТ-профессию. Помимо основного обучения участники «Школы 21» увлекаются другими различными активностями, включая киберспорт. В частности, они периодически участвуют в турнирах по Counter-Strike 2, Warcraft 3, Warface 3 и других. Теперь каждый участник сможет присутствовать на крупных соревнованиях еще и в качестве волонтера.
Юлия Вершинина, директор кампуса «Школы 21» в Казани:
«Несмотря на то, что “Школа 21” — это школа программирования и большую часть времени участники проводят за компьютерами, мы максимально поддерживаем их спортивные активности и увлечения, такие как клуб по баскетболу и футболу, беговые клубы, также участвуем в марафонах на различные дистанции. При этом мы также пониманием, что киберспорт — важная часть ИТ-сферы, которую осваивают наши ребята. Нам нравится инновационный формат фиджитал-игр, совмещающий цифровые и классические виды спорта. Для нас это похоже на одновременное развитие твердых и мягких навыков, которые точно прокачаются у будущих волонтеров».
Своими ожиданиями от участия в Играх в качестве волонтера поделился участник казанского кампуса школы.
Бабек Гусейнов, участник обучения «Школы 21» в Казани:
«Об Играх я узнал в приложении школы, где сотрудники рассказывают о самых разных возможностях для участников. Я согласился стать волонтером в числе первых, потому что мне это интересно. Мне нравится помогать людям, давать им возможность узнавать то, что в будущем способно изменить их представление о вещах, которыми они могут заниматься в дальнейшем и чувствовать себя счастливыми. Ожидания от волонтерства на Играх самые радостные, потому что у мероприятия огромный потенциал, а быть одним из представителей “Школы 21” очень почетно.
На учебе это никак не скажется, потому что пока я успеваю сдавать свои проекты с большим отрывом. Кроме того, школа дает мне так много, что это мотивирует меня делиться своим опытом с другими».