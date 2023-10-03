Участники казанского кампуса «Школы 21» стали победителями хакатона «ТехШторм»

В Казани подвели итоги онлайн-хакатона «ТехШторм», который прошел в рамках марафона хакатонов Kazan Digital Legends. Соревнование проводилось 18–20 августа при поддержке компании «Татнефть» и организационного комитета международного форума Kazan Digital Week 2023.

Kazan Digital Legends ежегодно проходит во время международного форума Kazan Digital Week. Цель марафона — выявить и раскрыть потенциал специалистов в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, дизайна и управления цифровыми проектами.

В мероприятии этого года участвовали ИТ-специалисты и студенты высших учебных заведений. Конкурсантам нужно было выбрать один из предложенных организаторами кейсов: «Определение источников загрязнения атмосферного воздуха на примере санитарно-защитной зоны промышленной зоны г. Нижнекамск» или «Разработка системы управления потоком транспортируемой жидкости, обеспечивающей равномерное поступление на конечный объект», — и предоставить его лучшее оригинальное решение.

Среди победителей, которые разделили между собой призовой фонд 600 тысяч рублей, оказались участники казанского кампуса «Школы 21» — бесплатной школы программирования от Сбера.

Первое место заняла команда FAMILY 21, которая выбрала для себя направление с определением источников загрязнения воздуха. Второе и третье место достались командам Brent и Delta0 с другим направлением — по разработке системы управления потоком транспортируемой жидкости.

Венера Тимофеева, участница «Школы 21» из команды FAMILY 21: — Наш проект, который мы разработали для конкурса, поможет республике Татарстан стать чище. Проект помогает посмотреть, откуда были те или иные выбросы в атмосферу, а следовательно, предупредить такие случаи в дальнейшем. «ТехШторм» оставил самые теплые воспоминания — интерактивы и конкурсы очень объединили команду. Самым сложным для меня оказалось мало спать, но как приятно было заснуть после, понимая, что мы победили. А всего лишь год назад, до начала обучения в «Школе 21», у меня не было никакого опыта программирования. Конечно, в работе над проектом для хакатона пригодились также знания математики, физики и химии, но тот факт, что за год мы с ребятами столь многому научились и уже можем применять это на практике, воодушевляет невероятно.

Александр Евсеев, участник «Школы 21» из команды Brent: — Попасть в число победителей мне помог прежний профессиональный опыт. По первому образованию я инженер, пару лет работал в энергетике и год — в нефтяной промышленности, поэтому тематика была знакома. Сейчас учусь в школе на ИТ-специалиста, и участие в хакатоне стало интересным опытом на стыке моей старой и новой профессий. В рамках проекта мы подготовили небольшое демонстрационное приложение, в основе которого лежало определенное математическое решение. У нас была возможность созваниваться с экспертами, чтобы выяснить технические детали и задать вопросы. Найти решение было непросто: по условиям хакатона мы должны предложить нечто оригинальное и при этом работающее. Рад, что у нас получилось.

Дарья Горбова, участница «Школы 21» из команды Delta0: — Если описать наш проект максимально просто, то это экономия денег плюс избежание аварийных ситуаций, а именно перегрузки труб. С помощью алгоритма мы равномерно распределяем системы дожимных насосных станций, чтобы между собой они были примерно уравновешены. В итоге получилась система с пользовательским интерфейсом, интерактивной схемой и вводом новых станций с графиком состояния. Результатом хакатона я довольна, учитывая тот факт, что ИТ-профессию осваиваю в школе практически с нуля.