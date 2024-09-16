У татарстанцев появилась возможность оплачивать улыбкой курьерскую доставку или обед в ресторане
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Платежные терминалы с возможностью приема оплаты по биометрии стали внедряться в Татарстане с прошлого года. Сегодня в республике установлено уже 18 тысяч таких устройств. Оплата с помощью биометрии работает во многих торговых центрах, супермаркетах, аптеках и ресторанах.
Предыдущие модели POS-терминалов для оплаты покупок улыбкой предполагают фиксированное место размещения устройства, например, за стойкой на кассе, а новые смарт-терминалы уже не привязаны к конкретному месту. Это компактное устройство можно использовать мобильно. Терминал подходит и ресторанному бизнесу — официантам, и тем, кто принимает платежи на выезде, — курьерским службам, интернет-магазинам, магазинам с доставкой.
Сервис «Оплата улыбкой» доступен каждому клиенту Сбера, для подключения необходимо в приложении Сбербанк Онлайн выбрать платежную карту и создать код безопасности, который может понадобиться для подтверждения покупок. Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту Сбербанк Онлайн «Оплата улыбкой» и далее следовать инструкции.
Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Мы стремимся предоставлять максимально выгодные условия для своих клиентов, чтобы владельцы бизнеса могли оптимизировать свои доходы и расходы. Стоит отметить, что тариф на транзакции с помощью биометрии составляет всего 0,3%, что в разы ниже, по сравнению со стандартными ставками.
Торговые точки с большой охотой устанавливают оборудование для оплаты улыбкой, чтобы удерживать клиентов. Вместе с партнерами мы проанализировали, что данный инновационный способ платежей максимально снижает риск ухода клиента из магазина без покупки, если при нем нет телефона или банковской карты. В среднем эта цифра составляет 10% потенциальных покупателей. Биометрия позволяет увеличить скорость обслуживания и перевести его на новый уровень».
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