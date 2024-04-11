Туристы из Татарстана стали чаще отдыхать в Приморье

МегаФон провёл оценку туристических потоков, которая позволит сформировать портрет гостя Приморского края, проверить гипотезы о местах притяжения путешественников и запустить новые туристические маршруты. Аналитические сведения, собранные платформой «Цифровой туризм» переданы Туристско-информационному центру Приморья и Агентству по туризму Приморского края для дальнейшего использования в проектах.

Согласно отчетам, составленным на основе агрегированных данных, за последние три года туристический поток в край вырос на 68%, при этом наиболее активную динамику визитеры показали в 2023 году. Основной спрос пришелся на июль и сентябрь. Главным интересом путешественников остается Владивосток — в городе есть возможность отдохнуть на каменистых и песчаных пляжах Японского моря, попробовать дальневосточную кухню, познакомиться с историей края.

В прошлом году в крае побывали жители более 100 иностранных государств и практически всех (82) регионов страны. Самые частые гости Приморья приезжали из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, среди иностранцев активнее всего Дальний Восток выбирали граждане Китая. Путешественников из Татарстана тоже стало больше. В 2023 году жители республики выбирали это направление на 10% чаще, чем в 2022 году.

«Благодаря аналитике МегаФона мы можем предсказывать туристические тренды и адаптироваться к изменяющимся потребностям путешественников, а также развивать новые направления туризма в регионе. Это важно для формирования конкурентного рынка и привлечения большего числа отдыхающих. Ведь Приморье — это не только пляжный или гастрономический отдых, но и событийный, экологический и сельский. В целом, аналитика "Цифрового туризма" помогает сделать инвестиции в развитие точными и получить максимальную отдачу», — прокомментировал руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.