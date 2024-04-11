Важное в РТ
· Служба новостей

Туристы из Татарстана стали чаще отдыхать в Приморье

Туристы из Татарстана стали чаще отдыхать в Приморье

Фото: пресс-служба МегаФон

Подписаться в Telegram

МегаФон провёл оценку туристических потоков, которая позволит сформировать портрет гостя Приморского края, проверить гипотезы о местах притяжения путешественников и запустить новые туристические маршруты. Аналитические сведения, собранные платформой «Цифровой туризм» переданы Туристско-информационному центру Приморья и Агентству по туризму Приморского края для дальнейшего использования в проектах.

Согласно отчетам, составленным на основе агрегированных данных, за последние три года туристический поток в край вырос на 68%, при этом наиболее активную динамику визитеры показали в 2023 году. Основной спрос пришелся на июль и сентябрь. Главным интересом путешественников остается Владивосток — в городе есть возможность отдохнуть на каменистых и песчаных пляжах Японского моря, попробовать дальневосточную кухню, познакомиться с историей края.

В прошлом году в крае побывали жители более 100 иностранных государств и практически всех (82) регионов страны. Самые частые гости Приморья приезжали из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, среди иностранцев активнее всего Дальний Восток выбирали граждане Китая. Путешественников из Татарстана тоже стало больше. В 2023 году жители республики выбирали это направление на 10% чаще, чем в 2022 году.

«Благодаря аналитике МегаФона мы можем предсказывать туристические тренды и адаптироваться к изменяющимся потребностям путешественников, а также развивать новые направления туризма в регионе. Это важно для формирования конкурентного рынка и привлечения большего числа отдыхающих. Ведь Приморье — это не только пляжный или гастрономический отдых, но и событийный, экологический и сельский. В целом, аналитика "Цифрового туризма" помогает сделать инвестиции в развитие точными и получить максимальную отдачу», — прокомментировал руководитель Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

«Внутренний туризм переживает полномасштабный бум и наш сервис, основанный на аналитике big data, становится реальным помощником для регионов. Данные, которые мы транслируем, — ценная информация о посещаемости различных мест, предпочтениях туристов и их поведении, используются бизнесом и госструктурами для принятия стратегических решений. Так, например, "Цифровой туризм" уже активно помогает развитию направления в Республике Северная Осетия — Алания, Республике Саха (Якутия), на Ставрополье, в Краснодарском крае, Калужской и Мурманской областях. В последнем регионе благодаря полученным в ходе анализа данным было подтверждено решение о развитии нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий — "Валла Тунтури". А в Якутии данные цифровой платформы используются для развития охотничьего туризма на северных территориях», — говорит директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

как бороться с тараканами в квартире эффективные

Новости Татарстана

день назад

Нижнекамский водоканал Татарстана подозревают в хищении 350 млн рублей

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

утепление потолков в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В деревне Куюки Татарстана люди слышали хлопки взрывов

Новости Татарстана

день назад

Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге в Казани

Новости Татарстана

день назад

Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см за сутки

Новости Татарстана

день назад

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой

Новости Татарстана

день назад

Авария на подстанции 11 апреля лишила жителей Зеленодольска холодной воды
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

3 часа назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

6 часов назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого

Новости Татарстана

6 часов назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

6 часов назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией

Новости Татарстана

8 часов назад

Шастун заявил, что в Казани зрители мало смеются на шоу «Импровизаторов»
Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани