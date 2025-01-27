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Топ специальностей врачей, к которым чаще всего записывались пользователи Казани в 2024 году

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Медицинская компания СберЗдоровье (входит в индустрию здоровья Сбера), проанализировала поведение пользователей собственного сервиса в Казани и на основании обезличенных данных за 2024 год выявила самые востребованные специальности врачей, к которым записывались пациенты на очные и онлайн-приемы.

Наиболее популярными в 2024 году для записи на очный прием у пользователей сервиса стали такие врачи, как невролог, отоларинголог, дерматолог, гинеколог, гастроэнтеролог. Анализ поведения пользователей сервиса показал, что при выборе врача наиболее популярной стала сортировка по рейтингу, который основывается на оценках и 18 тыс. отзывах по итогам 142 тыс. очных приемов, оформленных через СберЗдоровье. Также востребованными фильтрами являются: стоимость приема, его время и местоположение клиники.

Аналитики медицинской компании СберЗдоровье также отметили, что спрос на услуги телемедицины в Казани за 2024 год вырос на 18% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На онлайн-прием чаще всего записывались к терапевту, педиатру, гинекологу, дерматологу и гастроэнтерологу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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