Tele2 запустила тревел-гид для тех, кто уже всё видел

Tele2 разработала онлайн-путеводитель по нетривиальным достопримечательностям Татарстана и соседних регионов. Компания предложила готовые маршруты выходного дня с личным экскурсоводом – собственным смартфоном. В тревел-гиде есть онлайн-карта, навигатор, карта покрытия оператора и полезные рекомендации, чтобы не отвлекаться на организационные мелочи и в полной мере окунуться в приключения.

Проект создан для любителей путешествий, которые охотно изучают свой и соседние регионы, стремятся к новым впечатлениям. Тревел-гид наполнен оригинальными идеями поездок на выходные, которые придутся по вкусу взрослым, семьям с детьми, большим компаниям и одиночкам. В каждом регионе есть маршруты, куда можно добраться и на общественном транспорте. Tele2 при этом поможет оставаться на связи и делиться эмоциями от приключений онлайн - во всех предложенных локациях доступен надежный мобильный интернет.

В разделе тревел-гида о Татарстане жители и гости региона узнают, где располагается гоночный трек, не уступающий сочинской трассе, чем знаменито Чертово Городище и какие факты о нем – правда, сможете окунуться в живую воду и погрузиться в татарскую культуру. С помощью тревел-гида сейчас также легко спланировать путешествия по Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Ульяновской, Нижегородской и Кировской областям.

Создавать тревел-проект помогали краеведы, экскурсоводы и местные жители, их истории и рассказы об уникальных достопримечательностях соединил в себе аудиогид. В Татарстане с его помощью исследователи расскажут о тактике взятия Казани Иваном Грозным, кинопоселке Семрук и столице Волжской Булгарии. Для прослушивания понадобятся только смартфон и надежный мобильный интернет.

Tele2 продолжает поддерживать высокий потенциал внутреннего туризма и улучшает качество связи за пределами крупных населенных пунктов. В зоне внимания остаются национальные парки, эко-тропы, заповедники, музеи под открытым небом, живописные водоемы и другие локации для путешествий, чтобы абоненты всегда оставались на связи. В то же время, оператор продолжает наращивать емкость действующей сети. Работы в городах и селах проводятся на основании данных о пользовательской активности и динамике потребления мобильного интернета.