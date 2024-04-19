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Tele2 улучшила качество связи в шести жилых комплексах Казани

Tele2 улучшила качество связи в шести жилых комплексах Казани

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает реализацию проекта по обеспечению качественной связью и мобильным интернетом развивающихся и новых жилых комплексов. Мобильный оператор активно инвестирует в инфраструктуру в новостройках и спальных районах. Улучшения коснулись жителей шести микрорайонов столицы республики.

Tele2 продолжает реализацию программы по совершенствованию качества связи в крупных городах Татарстана. В период с января по апрель специалисты обновили инфраструктуру в шести микрорайонах, где ранее был отмечен систематический рост трафика и повышенные нагрузки на сеть. В результате работ по модернизации оборудования и перераспределению частот, улучшилось покрытие в ЖК «Мой Ритм» возле улицы Петра Полушкина и проспекта Победы, на Бухарской улице в ЖК «Яратам», в ЖК «Родина» на одноименной улице, в ЖК «Острова» в Авиастроительном районе, а также вблизи улицы Азата Аббасова в ЖК «Весна» и «Весна-2». Усовершенствование качества связи и скорости мобильного интернета коснулось более 35 000 жителей столицы региона.

Скорость передачи данных и устойчивость соединения выросли снаружи и внутри помещений. Специалисты создали запас емкости с учетом темпов роста и плотности застройки микрорайонов. Надежность сети выросла и на территории ряда социальных объектов и образовательных учреждений Казани: 6 детских садов и лицея № 185. В результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 15%.

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