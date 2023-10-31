Татарстанских школьников бесплатно обучат «шить» цифровую одежду

МТС, цифровая экосистема, запустила всероссийскую образовательную программу по цифровой моде на онлайн-платформе «Поколение М». За короткий срок татарстанские подростки получат базовые навыки дизайнера цифровой одежды, освоят технологии 3D-моделирования и узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети разные элементы дизайна. По итогам обучения школьники создадут собственную виртуальную модную коллекцию, а лучшие работы будут выпущены в коллаборации с популярным фэшн-брендом.

Участники курса изучат различные аспекты цифровой моды, включая создание виртуальной одежды, обуви и аксессуаров в профессиональных программах по моделированию. Школьники научатся работать с трехмерными моделями, воспроизводить цифровые аналоги тканей, освоят виртуальную примерку одежды на разные типы фигур.

Бесплатный онлайн-курс разработан командой MTS AI и экспертами фэшн-индустрии с учетом современных тенденций в моде и цифровых технологий. По итогам его прохождения юные диджитал-дизайнеры смогут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию виртуальной капсулы мерча для МТС. Жюри, в состав которого входят представители индустрии моды и эксперты экосистемы МТС, оценят творческий потенциал и оригинальность каждого проекта. Капсульную модную коллекцию, состоящую из лучших работ, выпустят в коллаборации с молодежным фэшн-брендом и будут продавать в флагманских магазинах МТС.