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Татарстанских школьников бесплатно обучат «шить» цифровую одежду

Татарстанских школьников бесплатно обучат «шить» цифровую одежду

Фото: пресс-служба МТС

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МТС, цифровая экосистема, запустила всероссийскую образовательную программу по цифровой моде на онлайн-платформе «Поколение М». За короткий срок татарстанские подростки получат базовые навыки дизайнера цифровой одежды, освоят технологии 3D-моделирования и узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети разные элементы дизайна. По итогам обучения школьники создадут собственную виртуальную модную коллекцию, а лучшие работы будут выпущены в коллаборации с популярным фэшн-брендом.

Участники курса изучат различные аспекты цифровой моды, включая создание виртуальной одежды, обуви и аксессуаров в профессиональных программах по моделированию. Школьники научатся работать с трехмерными моделями, воспроизводить цифровые аналоги тканей, освоят виртуальную примерку одежды на разные типы фигур.

Бесплатный онлайн-курс разработан командой MTS AI и экспертами фэшн-индустрии с учетом современных тенденций в моде и цифровых технологий. По итогам его прохождения юные диджитал-дизайнеры смогут принять участие во всероссийском конкурсе по созданию виртуальной капсулы мерча для МТС. Жюри, в состав которого входят представители индустрии моды и эксперты экосистемы МТС, оценят творческий потенциал и оригинальность каждого проекта. Капсульную модную коллекцию, состоящую из лучших работ, выпустят в коллаборации с молодежным фэшн-брендом и будут продавать в флагманских магазинах МТС.

«Татарстан – один из самых продвинутых регионов, в республике постоянно запускаются пилотные проекты, тестируются передовые технологии во всех сферах жизни. Хотя цифровая одежда еще не стала массовым трендом, но мы видим, что эта сфера развивается – диджитал-луки «шьют» для персонажей онлайн-игр, для социальных сетей, виртуальные коллекции начинают появляться у модных брендов. Возможности цифровых дизайнеров ограничены лишь фантазией, между тем диджитал-одежда позволяет экономить время и потреблять меньше природных ресурсов. Попробовать свои силы и получить азы этой новой профессии татарстанские школьники смогут на образовательной платформе «Поколение М». Я уверен, что курс привлечет внимание юных татарстанцев и вдохновит их на творчество, инновации и создание устойчивого будущего», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

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