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Татарстанские школьники в этом году активнее готовились к экзаменам

Активная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ у российских шк...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Активная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ у российских школьников в 2025 году сдвинулась на март. При этом все больше учеников готовятся онлайн — число пользователей сервисов и приложений для подготовки к обязательным экзаменам с января по первые две недели мая выросло на 39% относительно прошлого года, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Аналитики исследовали крупнейшие сайты и приложения, которые помогают школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Речь о сервисах с демоверсиями заданий, пробными вариантами по разным предметам и профильных онлайн-школах для подготовки к обязательным экзаменам.

Как показывает big data оператора, абитуриенты в Татарстане готовятся даже серьезнее. Прирост в регионе в тот же период составил 57%. Среди тех, кто готовится в республике к экзаменам онлайн, оказалось больше девушек — они составили 56% аудитории таких сайтов. При этом число юношей с прошлого года на площадках по онлайн-подготовке к ЕГЭ выросло на 62%, у девушек показатель увеличился на 53%.

Как показал анализ активности на сайтах для подготовки к экзаменам с 2023-го по 2025 год, летом российские школьники практически не вспоминают об экзаменах — в июле и августе традиционно наблюдается резкое снижение числа пользователей образовательных сайтов. Пик активной подготовки приходится на сентябрь, когда ученики возвращаются с каникул, однако показатель идет на спад в осенние и зимние месяцы. В 2024 году школьники начали уделять время подготовке к экзаменам в феврале, а в 2025-м старт активности сдвинулся уже на март. При этом начало сезона подготовки к экзаменам не зависит от пола: и девушки, и юноши задумываются об учебе в одно и то же время.

Абоненты МегаФона также увеличили активность на сайтах для подготовки к экзаменам. За год рост интернет-трафика на образовательных порталах составил 30%. Пик активности пришелся на май — в последний месяц весны будущие выпускники особенно интенсивно занимались подготовкой. Наибольшее количество времени на решение типовых заданий татарстанские школьники тратили в начале рабочей недели, преимущественно в понедельник и вторник.

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