Татарстанские школьники могут пройти «Цифровой ликбез»

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» реализуется уже второй учебный год. На этот раз партнером проекта стал Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Эксперты Фонда подготовили 3 мультипликационных ролика по темам: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум».

Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о безопасном поведении в Интернете, а также развить навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки, квалифицированных ИТ-кадров в России.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или родительских собраниях.