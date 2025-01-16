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Татарстанцы все чаще выбирают азиатское направление для зимнего отдыха

В минувший новогодний туристический сезон за ру...

Фото: пресс-служба МегаФона

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В минувший новогодний туристический сезон за рубеж выехало на 15% больше жителей республики в сравнении с прошлогодними зимними каникулами, а спрос на туры с вылетами из Казани вырос на 72%. Европейским рождественским ярмаркам татарстанцы предпочли каникулы на пляже: количество туристов на азиатском направлении выросло в 1,5 раза, в то время как интерес к странам Европы сократился. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и «Слетать.ру».

Как показывает анализ обезличенных данных абонентов МегаФона, интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в этом году там отдохнул 21% от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Среди татарстанцев максимальным спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос в 2,5 раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной. По данным «Слетать.ру», туры в Таиланд из Казани составили почти 8% от всех проданных поездок.

На 45% выросло количество туристов из республики на Африканский континент. Это направление составляет 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. Здесь наибольшие интерес и прирост путешественников из Татарстана демонстрирует Египет, куда турпоток увеличился на 46%. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что на Египет пришлось 29% проданных туров с вылетом из татарстанской столицы.

Путешествия из Татарстана в Европу сократились на 2%, рекордное падение интереса отмечается среди стран, где популярны зимние виды отдыха: Швейцария и Хорватия.

Части татарстанских туристов лишилась и Турция, туда летало на 8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт сохранил второе место в топ-3 туристических стран в новогодние праздники, куда помимо него вошли ОАЭ и Египет.

Согласно исследованию «Слетать.ру», в среднем новогодний отпуск путешественника из Татарстана длился семь дней. Примечательно, что татарстанцы стали планировать отпуск заранее — глубина бронирования увеличилась на 42% и составила один месяц.

По данным «Слетать.ру», самый популярный у российских туристов Таиланд подорожал на 10%, тур в среднем обошелся в 327 тысяч рублей. В Турцию поездки стали дороже на 5% — до 157 тысяч рублей. ОАЭ показали рост стоимости на 9% — до 281 тысячи рублей, при этом турпоток вырос на 14%. Китай стал дороже на рекордные 59% — до 300 тысяч рублей. Туры в Египет подорожали на 32% — до 214 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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