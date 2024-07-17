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Татарстанцы стали использовать планшет как телевизор

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МТС, цифровая экосистема, проанализировала использование планшетных компьютеров жителями Татарстана и других регионов России. По данным Big Data МТС, 27% от всего мобильного трафика татарстанских абонентов оператора, использующих планшеты, приходится на просмотр видео, 25% – на социальные сети и 22% – на мессенджеры. В топе популярных среди татарстанцев брендов планшетных компьютеров – Apple, HUAWEI и Samsung.

Всего с января по июнь 2024 года в Татарстане было продано почти свыше 15 тысяч планшетов на сумму 363 млн рублей, что в полтора раза больше показателя прошлого года и в штуках, и в деньгах. Самые востребованные бренды у татарстанцев: Apple (продажи в штуках выросли на 9%), HUAWEI (рост продаж в полтора раза в штуках), Samsung (количество проданных устройств осталось на том же уровне).

«В розничной сети МТС в Татарстане самый высокий прирост по продажам мы зафиксировали у HUAWEI – количество проданных планшетов этого бренда выросло почти пятикратно. В июле татарстанцам стала доступна одна из новинок. Планшеты представлены у нас в трёх цветах, оснащены собственным приложением для рисования GoPaint. Их оценят, в первую очередь, те, кто часто работает с большими текстами и изображениями, девайсы оснащены технологией PaperMatte, которая создает комфортные условия для глаз во время просмотра контента, чтения и рисования. Уже на этапе предзаказов мы увидели среди жителей республики высокий интерес к новинке», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

В целом по России спрос на планшеты растет второй год подряд. Так, за первое полугодие 2024 года в стране было продано 1,18 млн устройств на сумму 26,2 млрд рублей, что больше, чем годом ранее на 30% в штуках и на 32% в деньгах.

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