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Татарстанцы стали чаще покупать страховки для путешествий за рубеж

Россияне стали значительно активнее интересоват...

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

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Россияне стали значительно активнее интересоваться вопросами страхования. За январь-апрель жители страны потратили на 16% трафика больше на сайтах страховых компаний, чем в том же периоде прошлого года. Наиболее активно оформлялись полисы для выезжающих за рубеж. Кроме того, в преддверии дачного сезона ожидаемо вырос спрос на страхование имущества. К таким выводам пришли аналитики Ингосстраха и МегаФона, по результатам анализа обезличенного трафика на сайты страховых компаний и результатов продаж.

Мужчины заметно опережают женщин по интересу к полисам: 70% от общего числа посетителей сайтов страховых компаний приходятся именно на них. Особенно активно изучают условия полисов пользователи в возрасте 35–44 лет — они составляют 42% от числа всех заходящих на профильные сайты. За ними следуют россияне 45-54 лет, на которых приходится четверть посещений. Третье место занимают пользователи от 25 до 34 лет (19%). Молодежь (14-24 года) и люди старшего возраста (65+) меньше остальных заинтересованы в страховании — их доля составляет лишь 6% и 2%.

В Татарстане тренд совпадает с общероссийским: динамика год к году тоже составила 18%. Как правило, здесь полисы чаще подбирают мужчины — их доля равна 64%. Среди возрастных групп наиболее активны люди 35-44 лет с сегментом в 42%.

В первом квартале особенно популярны оказались полисы для выезжающих за рубеж. Продажи такого страхового продукта выросли почти на 25%. Большинство отправляющихся за границу оформляют полисы на 8-15 дней — типичную продолжительность отпуска. Среди дополнительных опций клиенты предпочитают выбирать страхование от несчастных случаев и страхование квартиры и багажа на время путешествия. Также в топ-5 вошли страхование личных вещей и страхование на случай отмены поездки. Наиболее активный период для оформления таких полисов начинается в марте и заканчивается в октябре, при этом пик приходится на август.

Также за первые три месяца года на 10% выросли продажи полисов на страхование имущества. Их в основном приобретают в преддверии дачного сезона: конец апреля — май. Завершается период в сентябре-октябре.

Чаще всего россияне изучают предложения в среду — на этот день приходится 20% от всего трафика на ресурсы страховых компаний. Реже всего страховками интересуются по понедельникам (13%) и воскресеньям (14%). При этом смартфоны традиционно остаются основными устройствами, с которых российские пользователи заходят на сайты страховых компаний.

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