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Татарстанцы смогут протестировать новую видеоплатформу МТС

Татарстанцы смогут протестировать новую видеоплатформу МТС

Фото: ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске открытого бета-теста новой пользовательской видеоплатформы NUUM. Принять участие в тестировании можно по адресу или в соответствующих приложениях на iOS и Android. Полноценный запуск продукта планируется на 2024 год.

NUUM — новая пользовательская видеоплатформа с возможностью проведения стримов, загрузки и просмотра видео в горизонтальном и вертикальном форматах. NUUM доступен в web-версии для десктопов и мобильных устройств на сайте nuum.ru, а также в магазинах приложений AppStore и Google Play.

Уже сейчас в NUUM можно найти большое количество видеоконтента от блогеров и креаторов, которые активно тестируют продукт, среди них: Андрей Смелянский (Toxi$), Мария Миногарова, Юлия Коваль, Александр Парадеев (Парадеевич) и многие другие.

Цель бета-тестирования – доработать ключевые функции совместно с пользователями и сделать продукт, который максимально отвечает потребностям зрителей, создателей контента и рекламодателей. Команда планирует выпускать обновления на основе пользовательских отзывов каждые 2-3 недели.

«Наши исследования показывают, что рынок пользовательского контента каждый год увеличивается на 50-70%. Татарстан отличается высоким уровнем цифровизации и здесь очень много активных пользователей и создателей видеоконтента. Мы хотим сделать для них удобную платформу и приглашаем татарстанцев протестировать NUUM. Рекламную модель и схему монетизации для создателей контента мы презентуем в следующем году, но уже сейчас они могут получать донаты», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Платформа будет интегрирована с ключевыми сервисами экосистемы МТС: МТС ID, МТС Pay, МТС Маркетолог, МТС Big Data, CloudМТС и другие. В ее основе – технологическая инфраструктура МТС – одна из самых протяженных в России, которая может обеспечить максимальное качество видео для пользователей по всей стране.

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