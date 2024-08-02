Татарстанцам представили премьеру сериала «Она такая классная» со Львом Зулькарнаевым и Денисом Прытковым

МТС, цифровая экосистема, сообщает о премьере сериала «Она такая классная» в онлайн-кинотеатре KION от МТС. В главных ролях авантюрного роуд-муви о дружбе, которая помогает преодолеть расстояния и предрассудки — Лев Зулькарнаев, Денис Прытков, Валерий Степанов и Евгений Егоров. Также в проекте приняли участие Павел Майков, Татьяна Догилева, Екатерина Федулова («Питер FM»), Игорь Хрипунов и другие.

Обаятельному раздолбаю Артёму уже 27, однако он не спешит взрослеть. Артём таксует на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями Ромой и Егором и не понимает, о какой ответственности все время пытается завести разговор его девушка. По соседству с Артёмом живет Лёня — восемнадцатилетний парень с расстройством аутистического спектра, который находится под гиперопекой своей мамы. Однажды в гостях у Артёма Лёня видит на экране компьютера ролик с красивой девушкой, в которую сразу и безоговорочно влюбляется. Он требует срочно поехать вместе в Санкт-Петербург и найти актрису, потому что жить без нее Лёня теперь не может. Это кажется невозможным, но по стечению нелепых обстоятельств Лёня с Артёмом все же едут в Петербург, и к ним присоединяются Рома с Егором, бегущие от больших проблем. Их ждет не просто поездка, а целый путь взросления, который лучше всего проходить с друзьями.

Заботясь о Лёне, который по-своему воспринимает жизнь и мир вокруг, Артём и его друзья лучше узнают себя. В путешествии по России длиной в 2500 километров фантастической четвёрке придется неоднократно разочароваться в жизни и полюбить её снова, а также понять, что Лёня — парень не «с отклонениями», а просто другой — и порой более адекватный, чем многие условно «нормальные» люди.

В сериале «Она такая классная» сценарист Кирилл Дышловой тонко соединил комедийную историю с множеством авантюрных приключений, отправив зрителю важный гуманистический посыл: искренний интерес к другому человеку, желание узнавать его и делиться своей добротой — это залог счастливой жизни. «Она такая классная» — это сериал про случайно сложившуюся компанию, которая перерастает в настоящий пацанский союз, искренний и верный. Попадая во всевозможные дорожные ситуации, встречая различных персонажей, сталкиваясь с несправедливостью, парни почувствуют, что именно в дружбе они могут найти поддержку, понимание и чувство безопасности. Они поймут, что такое ответственность друг за друга, и тогда она дает им чувство подлинной свободы.

Кирилл Дышловой, автор сценария: «Эту историю я задумал еще 5 лет назад. Случайно встретил в кафе парня с РАС, из которого в итоге вырос наш Лёня. Он так смешно, свободно, обаятельно и трогательно общался, что я сразу подумал, что это прекрасный герой для сериала. Работая над проектом дальше, я постарался максимально разобраться в теме и узнать, как живут люди с РАС, как они воспринимают мир. Моей целью было поговорить на эту тему одновременно честно и легко, без жалости и назидательности. Жанр роуд-муви дал нам возможность создать галерею странных, смешных, трагикомических эпизодических персонажей. В этом была одна из наших главных идей: все разные, нет "нормальных" и "ненормальных"».

В сериале затрагивается тема заболеваний аутистического спектра: актер Лев Зулькарнаев точно передал бытовые аспекты жизни своего героя Лёни и особенности его поведения и сделал его обаятельным и добрым парнем. Да, с Лёней непросто, но мир взаимоотношений в принципе непрост, и это не проблема, если в каждом видеть в первую очередь человека.