Татарстанцам доступна услуга выездного менеджера Сбербанка

Наверняка каждый житель республики хоть раз сталкивался с ситуацией, когда не получается выкроить время на визит в офис, а без консультации специалиста не обойтись, например, нужно уточнить условия по кредитам, сориентироваться во вкладах, оформить и получить карту.

В Сбере, именно для таких случаев создан сервис — выездной менеджер. Расскажем, как эта услуга поможет вам сэкономить время и силы и сосредоточиться на действительно важных вещах.

Например, вы давно хотели оформить кредитную карту, но всё никак не доходили руки разобраться в условиях: сколько длится беспроцентный период, как гасить задолженность без переплат; или вы давно хотели понять, как работает подписка СберПрайм, и поможет ли она экономить лично вам. Теперь все вопросы по условиям вы сможете задать выездному менеджеру — он всё подробно расскажет и поможет оформить карту или подключить подписку, подобрав условия, которые подходят именно вам. Данный сервис доступен в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Чистополе.

Чтобы проконсультироваться с личным менеджером, необязательно идти в банк. Вы можете назначить встречу с ним прямо у себя в офисе или в любом удобном вам месте. Менеджер приедет в согласованное время, поможет оформить продукты банка или подключить сервисы и, конечно, подробно расскажет, как ими пользоваться.

Вы можете назначить встречу с вашим личным менеджером двумя способами: