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Татарстан вошел в топ регионов по активности на портале госуслуг

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Татарстан занял 12 место в рейтинге регионов страны по использованию цифровых сервисов государственных услуг. Его составили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных своих абонентов, сообщает пресс-служба компании. В лидерах рейтинга — Москва, Санкт-Петербург, Самарская область.

В целом татарстанцы стали чаще оформлять документы в электронном виде — мобильный трафик на «Госуслуги» в октябре-ноябре 2023 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего в республике оформляли документы в электронном виде в сентябре, когда после отпусков приступили к работе. Летом интерес жителей региона к порталу ниже на 20% по сравнению со среднемесячными значениями.

Жители региона предпочитают решать вопросы в начале недели – самыми популярными днями для получения информации на «Госуслугах» стали вторник и понедельник. Трафик в эти дни превышает среднесуточные показатели на 21% и 20% соответственно.

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