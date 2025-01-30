Такое не празднуем: татарстанцы потратили еще больше трафика в День без интернета

Татарстанцы не стали отказываться от интернет-серфинга в международный День без интернета, который отмечался 26 января 2025 года. Интернет-пользователи в этот день потратили в среднем на 30% больше трафика, чем в другие дни недели, предшествующие празднику, выяснили аналитики оператора Т2. Кроме того, потребление трафика в День без интернета возросло на 20% год к году.

Один из самых необычных праздников мирового интернет-сообщества выпадает на последнее воскресенье января. Его идея в том, чтобы отвлечься от всемирной паутины и провести день в офлайне — например, заняться бытовыми делами или встретиться с близкими.

Однако для многих интернет уже стал привычной частью будней. Так, подкасты или музыку можно слушать во время уборки, а смотреть кино — в компании друзей. Татарстанцы в эту дату активно общались друг с другом в мессенджерах, смотрели видео и читали новости. Также выхода в интернет требуют такие действия как вызов такси или заказ продуктов на дом.