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Такое не празднуем: татарстанцы потратили еще больше трафика в День без интернета

Татарстанцы не стали отказываться от интернет-с...

Фото: пресс-служба Т2

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Татарстанцы не стали отказываться от интернет-серфинга в международный День без интернета, который отмечался 26 января 2025 года. Интернет-пользователи в этот день потратили в среднем на 30% больше трафика, чем в другие дни недели, предшествующие празднику, выяснили аналитики оператора Т2. Кроме того, потребление трафика в День без интернета возросло на 20% год к году.

Один из самых необычных праздников мирового интернет-сообщества выпадает на последнее воскресенье января. Его идея в том, чтобы отвлечься от всемирной паутины и провести день в офлайне — например, заняться бытовыми делами или встретиться с близкими.

Однако для многих интернет уже стал привычной частью будней. Так, подкасты или музыку можно слушать во время уборки, а смотреть кино — в компании друзей. Татарстанцы в эту дату активно общались друг с другом в мессенджерах, смотрели видео и читали новости. Также выхода в интернет требуют такие действия как вызов такси или заказ продуктов на дом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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