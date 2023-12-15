Сыграли, чтобы помочь

Сборная «АО Транснефть – Прикамье» заняла 2 место в новогоднем благотворительном турнире по мини-футболу среди предприятий и футбольных клубов г. Казани Республики Татарстан. Мероприятие прошло в спортивном манеже «ФИЗРА».

В турнире приняли участие 10 команд, в числе которых – представители АО «Связьтранснефть», АО «Казанский оптико-механический завод», ООО «Газпром трансгаз Казань», завода «ТАТКАБЕЛЬ», АО «Татавтодор» и другие – всего около 100 спортсменов.

Фото: «АО Транснефть – Прикамье»

По результатам 4 матчей в своей группе команда АО «Транснефть – Прикамье» в составе 10 человек вышла в полуфинал, где сыграла со спортсменами ФК «Сокол-1» с результатом 1:0. Финальный матч футболистов предприятия с командой АО «Казанский оптико-механический завод» завершился ничьей, итог по пенальти – второе место.

Собранные денежные средства пойдут на реабилитацию 11-летней тяжелобольной юной жительницы г. Казани Насти Токмаковой в одном из медицинских учреждений г. Москвы.

«Сбор новогоднего турнира – неоценимый вклад в бюджет нашей семьи, так как реабилитация необходима Насте ежедневно. Без помощи спортсменов мы бы не справились, искренне благодарим организаторов и участников благотворительного мероприятия», - сказал папа девочки Евгений Токмаков.

Здоровый образ жизни и благотворительная деятельность – в списке приоритетных направлений деятельности АО «Транснефть – Прикамье». Предприятие оказывает поддержку школам, детским садам, лечебным и социальным учреждениям, ветеранским организациям, а также тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Системная работа нацелена на улучшение качества жизни, инфраструктуры регионов ведения производственной деятельности предприятия и за их пределами.