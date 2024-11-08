Стоимость краткосрочной аренды в Казани осенью составила 3,6 тыс. рублей — Домклик

Квартальная динамика изменения стоимости краткосрочной аренды в городе составила -28% к июлю 2024г.

Аналитический центр Домклик продолжает цикл исследований, посвященных рынку краткосрочной аренды. В предыдущих статьях эксперты рассказывали о том, какие города пользуются наибольшей популярностью у туристов и сколько стоит аренда квартиры на сутки. О том, как в последние месяцы менялись цены в данном сегменте и каковы ожидания экспертов – в этом материале.

Данные, приведенные в статье, основаны на статистике нового сервиса краткосрочной аренды жилья Домклик24.

Квартальная динамика изменения стоимости краткосрочной аренды. ТОП популярных направлений.

Согласно статистике сайта Домклик24, этой осенью средняя стоимость аренды в России составляет около 3,5 тыс. рублей. По отношению к середине года стоимость опустилась на 10%. Что неудивительно, на июль приходится пик туризма и собственники склонны завышать цену предложения.

В регионах, лидирующих по количеству бронирований – Санкт-Петербург, Москва, Казань – динамика значительно более выраженная: снижение цен составило 20%, 8% и 28% соответственно.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

Рынок краткосрочной аренды квартир в наиболее активных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и Казань, отличает ярко выраженная сезонность. Статистика показала, что в пик туристического спроса – середина лета – рост стоимости может достигать 30%. В преддверии Нового года аренда может подорожать еще сильнее.

Стоит отметить, что тенденция снижения цен на краткосрочную аренду отмечается не во всех городах. Например, в Краснодаре сентябрьское значение на 15% выше июльского. Аналитики Домклик объясняют отсутствие корректировки цен особенностями климата: в период «бархатного сезона» поток туристов не ослабевает, а значит, и стоимость не снижается.

Незначительный рост цен также отмечен в Красноярске – на 4%, Ростове-на-Дону – на 4% и в Калининграде – на 2%. Эксперты поясняют: «В перечисленных городах рынок пока находится на стадии формирования: за последние месяцы количество бронирований выросло в 1,5-3 раза. Отсюда – незначительные колебания усредненных цен, которые пока не позволяют определить тренды рынка».